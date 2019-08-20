living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نظام غذائي "يوقف" الإحساس بالشبع

20
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجدت دراسة جديدة أن النظام الغذائي الغني بالدهون يساهم في إيقاف إشارة يطلقها الدماغ وقت امتلاء معدة الإنسان (أو الشعور بالشبع).
 
وتشير الدراسة، التي نُشرت في مجلة "التحقيقات السريرية"، إلى وجود صلة بين الأمعاء والدماغ (غير معروفة سابقا)، تساعد في شرح كيف تؤدي الوجبات الدهنية إلى زيادة الوزن.
 
وقال الدكتور المعد ماكوتو فوكودا، الأستاذ المساعد في كلية بايلور للطب: "لقد اكتشفنا حلا جديدا للغز المعقد حول كيفية إدارة الجسم لتوازن الطاقة والتأثير في الوزن".
 
ووجد الباحثون أن استهلاك فئران التجارب لنظام غذائي غني بالدهون، أظهر زيادة في مستويات "الببتيد المعدي المثبط" (GIP)، وهو هرمون يُنتج في القناة الهضمية ويشارك في إدارة توازن الطاقة في الجسم.
 
وفي الدراسة، اكتشف الباحثون أن مستويات GIP الزائدة تنتقل عن طريق الدم إلى الدماغ، حيث تحجب عمل هرمون الشبع: اللبتين. وبالتالي، واصلت القوارض الأكل واكتسبت وزنا.
 
ويؤدي حجب تفاعل GIP مع الدماغ إلى استعادة قدرة اللبتين على تثبيط الشهية، ما يؤدي إلى فقدان الوزن لدى الفئران.
 
وقال الباحثون إن هرمون اللبتين، الذي تنتجه الخلايا الدهنية، مهم في التحكم في وزن الجسم سواء لدى البشر أو الفئران.
 
وفي حين أنه عادة ما يثير الإحساس بالشبع عندما يأكل الناس ما يكفي من الطعام، إلا أنه في حالات الإصابة بالسمنة الناتجة عن اتباع نظام غذائي غني بالدهون، فإن الجسم يتوقف عن الاستجابة لإشارات اللبتين، حيث لا يشعر بالشبع ويستمر في تناول الطعام، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.
 
وأضاف الدكتور فوكودا: "لم نكن نعرف كيف أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون أو الإفراط في تناول الطعام، يؤدي إلى مقاومة اللبتين. وفي الدراسة، قمنا بفحص عوامل الدورة الدموية في الدماغ وقدرتها على إيقاف تحركات اللبتين. وبعد عدة سنوات من الجهود، اكتشفنا وجود صلة بين هرمون القناة الهضمية GIP واللبتين".
 
ويعترف الباحثون بأنه على الرغم من الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات، إلا أنهم يتوقعون أن النتائج قد تترجم ذات يوم إلى استراتيجيات لفقدان الوزن، تعيد قدرة الدماغ على الاستجابة للبتين، عن طريق تثبيط تأثير GIP المضاد للبتين.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout