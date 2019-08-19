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لها - شهدت أسرة أميركية حادثة غريبة اثناء تمضيتها اجازة في المكسيك. وهو ما نقله تقرير لصحيفة The Sun. واشار إلى أن احد ابناء العائلة ويبلغ الخامسة من عمره اصيب بحساسية غريبة بعد تناول مثلجات بالليمون خالية من السكر.

وأشار نقلاً عن الوالدة قولها إلى ان قشوراً وآثار حروق ظهرت على وجه الطفل بعد مرور ما لا يزيد عن 24 ساعة من اكل المثلجات. وتابع الوالد: "في البدء اعتقدنا أن ابننا اصيب بحساسية ادت الى ظهور الطفح الجلدي لكن الامر لم يكن كذلك".

وذكر التقرير أن الطفل عانى من رد فعل سلبيي نتيجة التفاعل بين الأشعة فوق البنفسجية وبعض المكونات النباتية للمثلجات.

ولفت إلى أن هذا سبب حدوث التهابات حادة لديه. وافاد بأن هذه الحالة تحدث لدى 16 شخصاً من كل 10 آلاف.

وأضاف أن الوالدين قاما بنقل طفلهما الى صيدلية محلية الى ان تمكنا من اصطحابه الى عيادة طبيب اطفال بعد عودتهما من الإجازة. ورغم الشفاء ما زالت آثار الحروق ظاهرة على وجهه. الا ان الطبيب ذكر لـ The Sun ان تلك البقع تختفي بعد شهرين على الأكثر. وتابع: "يمكن ان تزول الآثار في حال تم العلاج في وقت قصير".