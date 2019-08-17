عشبة الهندباء مع الماء مفيدة لمرضى السكر

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الهندباء من الأعشاب المفيدة لتحسين الهضم وفتح الشهية، كما أن لها فوائد صحية عديدة.

وتعتبر عشبة الهندباء من أهم الأعشاب التي سوف يتم استخدامها للعمل على تحسين عملية الهضم، كما أنه يلعب دوراً كبيراً في فتح شهية الإنسان، بالإضافة إلى أنها تساعد على ضبط نسبة السكر في الدم.

وتعمل على علاج أمراض المعدة والكبد، كما أنها تعمل على علاج مشاكل البشرة مثل مشكلة حب الشباب ومشكلة الأكزيما.

وعشبة الهندباء تساعد أيضا في ضبط معدل الكولسترول في الدم.

وتحتوي هذه العشبة على مواد مضادة للإصابة بمرض السكري، وهذا لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات والألياف القابلة بشكل كبير للذوبات.

كما أن هذه العشبة قد تعمل على إزالة البكتيريا الغير صحية وهذا قد يزيد من عمل الأنسولين الذي يقلل من تدفق السكر من جسم الإنسان للأمعاء.

شاى الهندباء

فوائد الهندباء لعلاج السكرى

جذور الهندباء لها خصائص مضادة لمرض السكري بسبب احتوائها على الألياف القابلة للذوبان المعروفة باسم الإينولين، التى تحتوى على كربوهيدرات معقدة تُعرف باسم fructooligosaccharide (FOS) والتي تدعم نمو البكتيريا الصحية في الجهاز الهضمي وتزيل البكتيريا غير الصحية.

وهذا يزيد من حساسية الأنسولين عن طريق إبطاء تدفق السكر من الأمعاء إلى مجرى الدم ، مما يمنع حدوث طفرات في مستويات السكر في الدم أو الأنسولين.