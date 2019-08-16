فوائد الآيس كريم الصحية

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ميشالا ساسين-



يحتوي "الآيس كريم" على العناصر الغذائية الرئيسية لصحة الانسان وهو غني جدا بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم كالكالسيوم والفوسفور والفيتامين "ب" و"ك" وغيرها، وهو مرغوب من الصغار والكبار خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وله فوائد كثيرة على الصحة ابرزها:

- يزيد من فرص الإنجاب عند النساء، فقد افادت تقارير طبية بأن النساء الحوامل اللواتي يعانين من الغثيان في المراحل المبكرة من الحمل قد حاربن الغثيان من خلال تناول الآيس كريم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على "الكالسيوم" الهام لصحة نمو عظام الجنين ويحسن من فرص الإنجاب عند المرأة.

- يوفر الطاقة، فمن فوائد "الايس كريم" انه مصدر من مصادر الطاقة، حيث أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية جدا، فهو يحتوي على الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والتي تعتبر ضرورية للحصول على الطاقة. أيضا "الايس كريم " يساعد على زيادة الوزن إذا كنت تبحث عن الطاقة فيجب أن تتناول "الايس كريم" الذي يحتوي على الحليب، كما ان "الايس كريم" يوفر السكريات اللازمة.

- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، إذ ان محتوى الكالسيوم في "الايس كريم" يساعد أيضا في خفض فرص الإصابة بسرطان القولون، وبصرف النظر عن كونه حافزا لبناء عظام قوية، يعود ذلك لاحتواء "الايس كريم" على الكالسيوم الذي يزيد من فوائده.