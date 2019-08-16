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خبراء يحذرون.. هذا ما تحتويه 5 حبات من الزيتون المملح

16
AUGUST
2019
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حذّر خبراء الصحة العامة في بريطانيا من الإفراط في تناول الزيتون المخلل، قائلين إن خمس حبات فقط تحتوي على ثلث كمية الملح الموصي بها يوميًا للبالغين.
 
وقال باحثون من جامعة كوين ماري بلندن ومنظمة "أكشن أون سولت" إن الناس لم يدركوا كيف يمكن أن تشكل الوجبات الخفيفة خطرا على الصحة  بعد اكتشاف أن بعض الزيتون يحتوي على نسبة عالية من الملح، بحسب صحيفة دايلي تليغراف البريطانية.
 
ووجد الفريق البحثي الذي قام بتحليل 555 صنفا من الأطعمة الخفيفة المتوفرة في المتاجر أن بعض أنواع الزيتون تحتوي على 5 غرامات من الملح لكل 100 غرام، بينما الحد اليومي الموصى به للشخص البالغ هو 6 غرامات فقط.
 
وجرى العثور على واحد من كل أربعة أطعمة تحتوي على نسبة خطيرة من الملح، دون ذكر ذلك في الحقائق الغذائية المدونة على العبوات، مما يجعل من الصعب على المستهلكين اتخاذ خيارات صحية.
 
والأمر لا يتعلق بالزيتون فقط، فكثير من الأصناف الموجودة في السوق تحتوي على نسب عالية من الملح والدهون المشبعة.
 
 وقال غراهام ماكغريغور، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية بجامعة كوين ماري بلندن ورئيس مجلس إدارة أكشن أون سولت: "بسبب تقاعس وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والصحة العامة في بريطانيا في تطبيق أهداف خفض الملح لعام 2017 ، لا يزال الجمهور يتناول كميات من الملح أكثر من الموصي بها، مما يردي إلى وفاة الآلاف بسبب السكتات الدماغية وأمراض القلب".
 
و"يعد تقليل الملح أحد أكثر التدابير فعالية من حيث التكلفة لحماية الصحة"، بحسب ماكغريغور.
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