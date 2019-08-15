ما العلاقة بين المقلاة ومرض السكري؟

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توصل علماء كلية الطب بنيويورك إلى استنتاج مفاده أن الاستخدام اليومي للمقلاة هو السبب في تطور مرض السكري.

أجرى علماء الكلية تجربة شارك فيها ما يقارب ألف متطوع، تم تقسيمهم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى استخدمت المقلاة يوميا أما الثانية فلم تستخدمها مطلقا.

بينت نتائج التجربة، أن الذين استخدموا المقلاة يوميا ازداد احتمال تطور مرض السكري عندهم بنسبة 20% ، حيث لوحظ عندهم ارتفاع مستوى السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي.

علاوة على هذا، ازداد وزن معظم أفراد المجموعة الأولى، وهذا هو أحد أسباب السكري. وبعد تحليل النتائج توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده، أن المقالي الحديثة تؤثر سلبا في صحة الإنسان.

وقد وضح الباحثون ذلك، بأن المقالي الحديثة مغطاة بمواد تمنع الالتصاق وهي بيرفلوروالكيل وبولي فلوروأكيل- polyfluoroalkyl و perfluoroactyl.

وهذه المركبات الكيميائية وفقا للعلماء تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.