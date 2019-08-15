living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الطول والوزن.. كيف يمكن التحكم فيهما؟

15
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حين يلاحظ الناس أن وزنهم قد زاد أو نقُص، بشكل لافت، يبادرون في الغالب إلى تغيير نظامهم الغذائي، حتى يحصلوا على جسم مثالي، لكنهم يجدون أنفسهم في حالة من العجز إزاء مسألة الطول.
 
وبحسب مكتبة الطب الوطنية في الولايات المتحدة، فإن العامل الوراثي مسؤول بنسبة 80 في المئة عن تحديد قامة الإنسان، أما عوامل التغذية والوسط الذي يعيش فيه، فلا تتعدى 20 في المئة.
 
وتبعا لذلك، فإن من وُلد في عائلة يتميز أفرادها بطول القامة، فإنه سيكون طويل القامة على الأرجح، أما في حال رأى النور وسط عائلة من قصار القامة، فإنه من الوارد بقوة أن يصبح مثلهم حين يكبر.
 
ولا يقف الأمر عند حدود العائلة، إذ غالبا ما تتشابه الشعوب في مسألة القامة، فمتوسط طول الرجل الأميركي مثلا يصل إلى 1.75 متر، لكن هذا الرقم يهبط بشكل كبير وسط بعض شعوب جنوب شرق آسيا.
 
وترتبط القامة بالوزن، فلكما قصرت قامة الإنسان، وجب عليه أن ينتبه إلى وزنه، حتى يكون في هيئة متناسقة.
 
وأورد موقع "livestrong"، أن خيارات التحكم في الطول تظل محدودة جدا، لكن الخبراء ينصحون بممارسة الرياضة حتى يبدو الجسم رشيقا وفي هيئة مستوية.
 
أما الحيلة الممكنة، للظهور بقامة أطول، حسب المصدر، فهو ارتداء ملابس غير فضفاضة، لكن هذا الأمر مجرد "تمويه"، ولا يجلب سنتميترات إضافية إلى القامة.
 
وإذا كان التحكم في القامة أمرا صعبا، فإن ضبط الوزن ليس أمرا معقدا، لأنه لا يستوجب سوى مراعاة النظام الغذائي السليم والمواظبة على التمارين الرياضية، حتى وإن كانت بعض الظروف الصحية، تجعل المواظبة على هذا النمط أمرا غير سهل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout