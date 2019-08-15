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10 فوائد مدهشة للعسل على صحة الشعر والبشرة

15
AUGUST
2019
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اكتشف الإنسان منذ القدم العديد من الفوائد الصحية للعسل، ما جعله أحد أهم الأغذية المستخدمة عند بعض الشعوب للوقاية من الأمراض وعلاج الكثير منها.

ولا تقتصر فوائد العسل على تعزيز جهاز المناعة، وعلاج بعض الأمراض الهضمية والتنفسية الداخلية، بل يتعدى ذلك إلى الحفاظ على صحة الشعر والبشرة، وعلاج الأمراض والاضطرابات التي قد تصيبهما.

ويقدم موقع "لايف هاك" الإلكتروني مجموعة من الفوائد المدهشة للعسل على صحة وحيوية الشعر والبشرة تجعل منه غذاءً أساسياً لا غنى عنه لجميع أفراد الأسرة.

1- علاج حب الشباب

يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتيريا تجعل منه مطهراً مميزاً للبشرة، ويمكن استخدامه لعلاج حب الشباب بوضع كمية صغيرة منه على المناطق المصابة لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة ومن ثم يشطف بالماء وتكرر هذه العملية بشكل يومي.

2- الندبات وآثار الجروح

يساعد العسل على التخلص من آثار الجروح والندبات من خلال إعادة بناء خلايا الجلد المحطية بالجرح، ويمكن ملاحظة النتائج خلال فترة بسيطة من استعمال العسل كمرهم موضعي على مكان الجرح.

3- مرطب للبشرة

يعد العسل مرطبا طبيعيا للبشرة، ويمكن استعمال قناع العسل على الوجه واليدين بشكل يومي لترطيب البشرة، أو يمكن استخدامه كأحد مكونات أي قناع للوجه بستعمل لهذه الغاية.

4- مرطب ومكيف للشعر

يمكن الاستفادة من خصائص الترطيب التي يمتلكها العسل لاستخدامه في علاج الشعر المتعب، وذلك عن طريق خلط ملعقة من العسل مع ملعقتين من زيت الزيتون للحصول على مرطب ممتاز يترك على الشعر لمدة 30 دقيقة تقريباً قبل شطفه بالماء.

5- مفتح للشعر

من الممكن استخدام العسل لتفتيح الشعر، وذلك بخلط ملعقة من العسل مع 6 ملاعق من الماء المقطر ووضع المزيج على الشعر لمدة ساعة تقريباً قبل غسله، وتكرر هذه العملية مرة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

6- مزيل للشعر

عند إزالة الشعر بالشمع يفضل إضافة العسل للحفاظ على نعومة البشرة وحماية الجلد من الاتهابات، ولتحقيق ذلك تخلط ملعقة من العسل مع 3 ملاعق من السكر وملعقة من عصير الليمون، وغلي المزيج في إناء على النار إلى حين الحصول على سائل هلامي لزج يستخدم لإزالة الشعر.

7- مضاد لشيخوخة البشرة

يحتوي العسل على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، ويكفي تناول ملعقة عسل يومياً للوقاية من التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة، كما يمكن تطبيق العسل بشكل موضعي للتخلص من تجاعيد الوجه وعلامات الشيخوخة المبكرة.

8- مرطب للشفاه

لتحضير مرطب طبيعي خال من المواد الكيماوية للشفاه، تخلط ملعقة من العسل مع ملعقة من السكر البني وبضع قطرات من الليمون، ويوضع المزيج على الشفتين لمدة 5 دقيقة للحصول على شفاه ناعمة وطرية طوال الوقت.

9- تلميع الأظافر

يعطي العسل مظهراً براقاً للأظافر ويزيد من لمعانها وقوتها، ويمكن عمل خلطة بسيطة لهذه الغاية من العسل وعصير التفاح والخل توضع على الأظافر لمدى خمس دقائق يومياً.

10- حلاقة ناعمة بالشفرة

يمنع العسل ظهور البثور الناتجة عن حلاقة الشعر في بعض مناطق الجسم بالشفرة، وذلك بتطبيق كمية صغيرة منه بعد الحلاقة مباشرة وتترك لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة.

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