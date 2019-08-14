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هذا الهرمون يمنع خسارتك للوزن مهما فعلت... والسبب هذا الرجيم

14
AUGUST
2019
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لها - يتبع بعض الاشخاص الكثير من الحميات ويبذلون الجهود اللازمة من أجل خسارة الوزن. لكنهم لا ينجحون في ذلك وإن أرفقوا الرجيم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
 
هذه المشكلة تناولتها دراسة أجريت في جامعة Yale في الولايات المتحدة الأميركية وتوصل الباحثون إلى أن سبب ذلك يرتبط بما يسمى مقاومة الليبتين.
 
ويعتبر الليبتين من الهرمونات الهضمية التي تفرزها الخلايا الدهنية في الجيم. ويرسل هذا الهرمون اشارات الى الدماغ من اجل زيادة انفاق الطاقة وتعزيز عملية ايض الغلوكوز والدهون والحد من الشعور بالجوع.
 
وأشار الباحثون إلى أن الجسم ينتج المزيد من الليبتين في الدم مع زيادة الوزن من اجل استعادة التوازن الذي يحث الأنسجة الدهنية على حرق المزيد من الدهون. لكن أحياناً قد يحدث اضطراب في افراز هذا الهرمون ما يمنع تلك العملية وبالتالي خسارة الوزن.
 
ومن الممكن ان تسبب مقاومة الليبتين لدى بعض الأشخاص الإصابة بأمراض مزمنة ترتبط بتراكم الدهون وخصوصاً في منطقة البطن.
 
وقد يحدث هذا بسبب اتباع انواع رجيم غير صحية حيث يمنع بعضها الجسم من الحصول على السعرات الحرارية ويحد بالتالي من نشاط الليبتين مسبباً بعد ذلك مقاومة الجسم له.
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