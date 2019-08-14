هذا الماء بديل فعال لمزيج الماء والليمون ... هكذا تخسرون الوزن من دون حرقة

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لها - حان الوقت للتخلي عن عادة شرب الماء مع القليل من عصير الليمون في الصباح لأن هذا يسبب الحرقة لدى الكثير من الأشخاص.

ولهذا من الممكن الاعتماد على مشروبات اخرى تساعد على الحصول على النتيجة نفسها ومنها ماء الفواكه والأعشاب.

ومن اجل تحضيره يخلط القليل من الفواكه الحمراء مع اوراق حبق وقطع خيار. يترك الخليط في الثلاجة لليلة كاملة ويتم شرب الماء في اليوم التالي فور الاستيقاظ من النوم.

فالفواكه الحمراء تحتوي على الكثير من الفيتامين C وعلى مضادات الأكسدة الفعالة والضرورية لحماية الجسم من تأثير الشوارد الحرة المسببة لشيخوخة الخلايا.

أما الخيار فهو غني بالألياف ولهذا فهو يحفز الشعور بالشبع ويمنع تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

كما أنه يعتبر مدراً طبيعياً للبول ما يعني أنه يمنع احتباس الماء في الجسم. ولهذه الاسباب يمكن الاعتماد على هذا المشروب كبديل فعال لخسارة الوزن وحرق الدهون. وهكذا يمكن الاستغناء عن مشروب الليمون والماء.