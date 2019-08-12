العصائر الطبيعية.. خطر يهدد صحة البشر

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لها - توصل علماء فرنسيون من خلال دراسة جديدة إلى أن عصائر الفاكهة الطبيعية تزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان بنسبة 22 في المئة.

قام الأخصائيون بمراقبة معدل الاستهلاك اليومي للمشروبات السكرية أو التي تحتوي على مواد تحلية اصطناعية بمشاركة 101257 شخصا، متوسط عمرهم 42 عامًا باستخدام استبيانات طعام خاصة مصممة لحساب استهلاك 3.3 ألف منتج مختلف.

وأظهرت نتائج الدراسة أن العصائر الطبيعية تحتوي على 10 غرامات من السكر لكل 100 مليلتر وبالتالي فهي تزيد من احتمال تطور الأورام الخبيثة في المستقبل، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم.

وبين العلماء أن استهلاك المشروبات مع السكر المضاف يزيد خطر الإصابة بأي نوع من السرطان بنسبة 18 في المئة، وسرطان الثدي بنسبة 22 في المئة.