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لهذه الأسباب لا تتجاهلوا وجبة الإفطار!

12
AUGUST
2019
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من المعروف أن لوجبة الإفطار فوائد كبيرة وعديدة على الصحة، إلا أن كثيرين يتجاهلونها.
 
ويمد الإفطار الجسم بالفيتامينات والمواد الغذائية اللازمة لقيامه بالوظائف الحيوية. فماذا يحدث عند التخلي عن هذه الوجبة الأساسية؟
 
كشفت دراسات مختلفة أن التخلي عن وجبة الإفطار يزيد من المخاطر الصحية. كما يترتب عن هذا الأمر زيادة ضغط الدم والكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة مع وجود الاستعداد الوراثي، وفق جمعية القلب الأميركية.
 
وبعد قيامهم بإجراء فحص على 17 شخصاً، أوضح العلماء في جامعة هوهنهايم الألمانية أن وجبة الإفطار لها تأثير إيجابي على الحفاظ على التوازن الصحي للجسم ومعدل استهلاك السعرات الحرارية.
 
وعلى الرغم من أن التخلي عن الإفطار قد ينتج عنه حرق الجسم للمزيد من الدهون، إلا أن المواظبة على هذه الوجبة تحمي الجسم من الالتهابات، وتساعد على توازن مستوى الغلوكوز، وهو الأمر الضروري للمساعدة على الوقاية من الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.
 
وقد يأتي تجاهل وجبة الإفطار بنتائج عكسية، فتزيد الرغبة في الأكل على مدار اليوم.
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