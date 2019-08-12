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بعد تناول الوجبات الدسمة.. 5 طرق لحرق سعراتك الحرارية

12
AUGUST
2019
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ياسمين الصاوي-

عادة ما يشعر البعض بالندم بعد تناول وجبة دسمة مليئة بالسعرات الحرارية، خاصة في موسم الأعياد والإجازات، باحثين عن حلول للتخلص من هذه السعرات.

في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" بعض الطرق البسيطة التي يمكن اتباعها لحرق السعرات الحرارية بعد تناول وجبة دسمة:

1-المشي

يجب الانتظار 3 ساعات بعد تناول الوجبات الدسمة للبدء في المشي أو ممارسة الرياضة، حيث تؤدي ممارسة التمارين فور الانتهاء من تناول الطعام إلى حدوث تشنجات في المعدة، وفقًا لموقع "live strong".

2-التوقف عن تناول الطعام

في حالة تناول السعرات الحرارية المسموح بها يوميًا للمساعدة على إنقاص الوزن، أي حوالي 1400 سعر حراري، فلا بد من تجنب اكتساب سعرات حرارية إضافية من خلال تناول أطعمة أخرى، كذلك حساب السعرات التي تم اكتسابها طوال اليوم.


3-شرب كمية كبيرة من المياه

على عكس الشائع فإن المياه لا تساعد على فقدان الوزن، بل تساهم في ترطيب الجسم والشعور بالشبع وعدم الرغبة في تناول المزيد من الطعام وتسهيل عملية الهضم.

4-النوم الكافي

يساعد النوم العميق لمدة 7 ساعات على الأقل على تعزيز القدرة على حرق الدهون والوقاية من زيادة الوزن، وفقًا لموقع "health line"

5-إضافة الخل للطعام

يعزز الخل من حرق الدهون، ويعمل على الشعور بالامتلاء وخفض الشهية، لذا يجب إضافة 1-2 ملعقة كبيرة من الخل إلى الطعام

روسيا اليوم
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