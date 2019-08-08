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طريقة مستخدمة لتخفيض الوزن "تحميك" من مرض خطير

8
AUGUST
2019
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وجدت دراسة حديثة أن آلات التمرين الرياضي العصرية القائمة على هز الجسم، يمكن أن تساعد في تجنب الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.
 
ووجد العلماء في جامعة "أوغستا" بجورجيا، أن تعريض الفئران لـ "الاهتزاز" زاد من عدد الخلايا التي تكافح الالتهاب. وأدى ذلك إلى تغييرات في بكتيريا أمعاء القوارض، ما ساهم في تحلل الجلوكوز بشكل أفضل.
 
وتُعرف الأجهزة، التي تحاكي التمارين التقليدية دون بذل مجهود، بأنها تساعد في إنقاص الوزن.
 
ومع ذلك، وجدت الدراسة هذه المنشورة في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، أن لآلات الاهتزاز تأثير بيولوجي على الفئران.
 
وفي الدراسة، طبّق العلماء "العلاج بالاهتزاز" على الفئران السليمة والمصابة بالسكري مدة 20 دقيقة، 5 مرات في الأسبوع على مدى 42 يوما.
 
وكشفت النتائج عن تحول واضح في إنتاج الفئران للبلاعم. وهذه هي الخلايا المناعية التي تدمر البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى. وأدى اهتزاز الجسم بأكمله إلى إنتاج المزيد من بلاعم M2 macrophages، والتي تقمع الالتهابات المرتبطة بمرض السكري.
 
ولاحظ العلماء زيادة واضحة في جزيئات أخرى مضادة للالتهابات، مثل السيتوكين IL-10. ويعتقد أن الاهتزازات ساهمت في رفع مستوى بكتيريا Alistipes بمعدل 17 مرة، التي توجد عادة في القناة الهضمية بأعداد صغيرة نسبيا، وتنتج أحماضا دهنية قصيرة السلسلة مثل butyrate.
 
وقال العلماء إن الأحماض الدهنية "المضادة للالتهابات" يمكن أن تساعد في عكس الآثار السيئة للوجبات الغذائية عالية الدهون. كما يعتقدون أن الاهتزازات "تعيد ترتيب طبقات الميكروبيوم".
 
ويأملون أن تؤدي دراستهم إلى علاجات تستهدف الالتهاب المزمن، والذي يرتبط بكل شيء من التهاب المفاصل والسكري إلى السرطان.
روسيا اليوم
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