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عقار يحمل الأمل لآلاف المصابين بسرطان "لا شفاء منه"!

8
AUGUST
2019
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يمكن لعقار جديد لسرطان البروستاتا أن يوفر الأمل لآلاف الرجال المصابين بنوع غير قابل للشفاء من المرض، بعد نجاح التجربة السريرية.
 
وحقق عقار Lynparza هدفه النهائي المتمثل في إطالة حياة الرجال المصابين بالسرطان، كما يقول المطورون إنه العلاج الوحيد الذي عمل في مجال "الحاجة الماسة إلى علاجات فعالة جديدة".
 
ويعمل Lynparza من خلال تدمير الحمض النووي التالف للخلايا السرطانية وقتلها، وتمت الموافقة عليه بالفعل في جميع أنحاء العالم لعلاج سرطان المبيض.
 
وكشفت شركة AstraZeneca، التي تتخذ من كامبريدج مقرا لها، أن تجربتها تسير على ما يرام، وقالت إنها ستقدم نتائج كاملة في المستقبل القريب.
 
وقورن Lynparza مع اثنين من الأدوية التي تحجب هرمون التستوستيرون: abiraterone وenzalutamide، التي تعمل عن طريق خفض "هرمون الذكورة".
 
ويعمل العقار بشكل مختلف عن طريق استهداف الحمض النووي التالف لقتل الأورام، وهو مخصص للمرضى الذي استمرت سرطاناتهم في النمو والانتشار، حتى عندما تقل مستويات التستوستيرون طبيا. وتسمى الحالة هذه سرطان البروستاتا النقيلي (Mcrpc)، الذي لا يستجيب للعلاجات الأخرى ويعد قاتلا خطيرا.
 
وتقوم شركة AstraZeneca بإدارة التجربة المسماة PROfound، بالتعاون مع شركة الأدوية الأمريكية MSD، المعروفة في الولايات المتحدة باسم Merck.
 
وتتطلع الشركة إلى مناقشة النتائج مع السلطات الصحية العالمية قريبا.
روسيا اليوم
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