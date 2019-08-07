هكذا تكشف حالة شعرك امراضك الخفية... راقبي اشاراته جيداً

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لها - يرسل الجسم بين الحين والآخر بعض الإشارات البسيطة التي تدل على أنه يعاني من مشكلة ما. ومن تلك الإشارات التغييرات التي تطرأ على حالة الشعر والتي تدل على المعاناة من عدد من المشاكل الصحية غير الظاهرة أو غير واضحة الأعراض.

التقصف: من الممكن ان تنتج هذه المشكلة عن عدم العناية بالشعر. لكن في حال لوحظ حدوثها رغم قص أطرافه مراراً وتكراراً، فهذا قد يشير إلى المعاناة من نقص في بعض المعادن. ولهذا من الضروري تناول المتممات الغذائية الغنية بالزنك والحديد وغيرها. كذلك ينصح بتناول الفواكه المجففة يومياً.

حكة فروة الرأس: قد ترتبط هذه المشكلة بالإصابة بالحساسية بسبب استخدام أحد منتجات العناية بالشعر. وفي هذه الحالة يجب التوقف عن استخدام كل المنتجات ثم معاودة استعمالها تدريجياً لاكتشاف المنتج المسبب للحساسية.

ومن الممكن ان ترتبط الحكة بالشعور بالتوتر. فهو يؤثر بشكل سلبي على بشرة فروة الرأس. وفي هذه الحالة يجب القيام ببعض الخطوات التي تساعد على وضع حد للمشكلة. ومنها تدليك فروة الرأس من اجل تحريك دورتها الدموية.

تساقط الشعر: ترتبط هذه المشكلة بأسباب مختلفة منها الشعور بالتوتر واضطراب في عمل الغدة الدرقية وخصوصاً في حال ترافق هذا مع زيادة في الوزن.

كما قد يتساقط الشعر بسبب النقص في المغذيات وفي هذه الحالة ينصح باعتماد نظام غذائي متوازن وصحي وبشرب كمية كافية من الماء يومياً.