هل تصدقين؟ هذه الملابس والاكسسوارات تؤذي صحتك وإليك التفاصيل

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لها - تحب الكثيرات ارتداء السروال الضيق والتنورة المستقيمة التي تلاصق الجسم او اضافة القلادة كبيرة الحجم الى الإطلالة. لكن ما لا يعرفنه هو ان هذه القطع تلحق الضرر بالصحة.

فالسروال الضيق يحدث ضغطاً على الفخذين والأرداف والركبتين وهو ما يؤثر سلباً على وضعية الجسم وعلى صحة المفاصل.

ولهذا ينصح بالحد من ارتداء هذا النوع من الملابس او الاكتفاء بذلك مرة واحدة اسبوعياً.

اما التنورة الضيقة فهي تبرز جمال القوام لكنها في الوقت نفسه تحد من القدرة على التحرك بارتياح وتضغط على الركبتين كما على عضلات الفخذين وفقرات العمود الفقري.

كذلك يحذر من التزين بالقلادت الضخمة بشكل متكرر فهي تضغط على الرقبة وتسبب انحناءها وتلحق الضرر بالعمود الفقري مع مرور الوقت.