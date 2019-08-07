living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

10 وظائف تزيد من خطر الإصابة بالسرطان... تعرف إليها

7
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عربي21- أظهرت الدراسات أن صالونا تصبغ الأظافر تحتوي على مواد كيميائية مسرطنة أكثر من مصانع تكرير الزيت وورشات تصليح السيارات
نشر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي تقريرا، استعرض فيه 10 من أكثر الوظائف التي تعرض أصحابها للإصابة بمرض السرطان، حيث إن بعض الوظائف تعد مضرة بالصحة أكثر من غيرها، خاصة تلك التي تنطوي على التعرض للمواد السامة والمسرطنة، مثل الزرنيخ وأحادي أوكسيد الكربون والفورمالديهايد.
 
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن بعض الوظائف معروف عنها أنها مصنفة خطيرة، بسبب خطورتها على الحياة، ومن أبرزها العمل في المناجم، وإطفاء الحرائق. في المقابل، قد تمثل بعض الوظائف الأخرى التي قد تبدو مريحة وآمنة خطرا كبيرا. ومن خلال فهم هذه المخاطر، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتوقي منها والتقليص من حجم الخطر، يمكن للعاملين في هذه المجالات التقليص من احتمالات إصابتهم بالمرض.
 
وذكر الموقع أن الطيارين يتعرضون لدرجات الأشعة فوق البنفسجية بدرجات تفوق المعدل، الأمر الذي من شأنه أن يسبب سرطان الجلد. والجدير بالذكر أن الجلوس في قمرة القيادة لمدة ساعة يعرض البشر لنفس كمية الإشعاعات التي يتعرض لها في آلة تسمير البشرة لمدة 20 دقيقة.
 
وأضاف الموقع أن السباحين المنقذين يعانون من أضرار كبيرة في الجلد، حيث جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية أن الأشعة فوق البنفسجية التي تنبعث من الشمس تكون قوية للغاية بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة مساء؛ لذلك، يُنصح بالابتعاد عنها واستخدام أقوى أنواع الكريمات الواقية. ومن المعروف في الولايات المتحدة أن من يعملون في هذه الوظيفة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي والجلد.
 
وذكر الموقع أنه إذا كنت من بين 86 بالمئة من الأمريكيين الذين يعملون في مكتب، فإن هذا النوع من الوظائف قد تكون له انعكاسات سلبية على الصحة، حيث توصلت دراسة أجريت في العام 2009 إلى أن الأشخاص الذين يقضون أوقاتا طويلة في الجلوس، تكون احتمالات إصابتهم بالسرطان والوفاة أكبر، حتى وإن كانوا يمارسون الرياضة بشكل يومي.
 
كما أن الجمعية الأمريكية لمكافحة السرطان قامت بأبحاث أثبتت وجود رابط بين الجلوس والخمول لفترات طويلة، وهذا المرض الخبيث، حيث إن الأشخاص الذين يقضون أوقاتا طويلة تفوق 6 ساعات يوميا في الجلوس، ترتفع معدلات الوفاة لديهم بنسبة 19 بالمئة، مقارنة بمن يجلسون أقل من ثلاث ساعات يوميا.
 
وذكر الموقع أن من يعملون في صالونات صبغ الأظافر، يتعرضون أيضا لروائح وانبعاثات قوية. وقد أظهرت الدراسات أن هذه الصالونات تحتوي على مواد كيميائية مسرطنة أكثر من مصانع تكرير الزيت وورشات تصليح السيارات. وقد نشرت مجلة "تلوث البيئة" خلال هذا العام دراسة، توصلت إلى أن مادة البنزين الكيميائية المسرطنة قد تكون موجودة في العديد من صالونات التجميل، وهو ما يعرض العاملين فيها لاحتمال أكبر للإصابة بالسرطان.
 
وذكر الموقع أن الفلاحين وأفراد عائلاتهم كثيرا ما يتم تشخيصهم بأمراض سرطانية، بشكل يفوق باقي الأشخاص العاملين في مجالات أخرى. ويعتقد الباحثون أن هذا الأمر يعود إلى انتشار استخدام المبيدات الكيميائية، إذ توصلت دراسة أجريت في 2011 في الولايات المتحدة إلى أن معدلات الإصابة بسرطان البروستات كانت أعلى لدى الفلاحين من باقي السكان.
 
وأوضح الموقع أن بعض المواد الكيميائية مثل الغليفوزات تستخدمها الشركات المعروفة في بيع المبيدات مثل شركة مونسانتو، وهي مرتبطة بالإصابة بالسرطان عند استخدامها دون التقيد بإجراءات الوقاية اللازمة.
 
وتجدر الإشارة إلى أن رجال الإطفاء يُعرف عنهم عملهم في ظروف خطرة ومميتة، إلا أنهم قد يتعرضون لأضرار أخرى طويلة المدى حتى بعد انقطاعهم عن العمل، والسبب في ذلك هو كثرة استنشاقهم للأدخنة. وقد أجرت الجمعية الأمريكية للصحة والسلامة المهنية دراسة حول مخاطر الإصابة بالسرطان في صفوف رجال الإطفاء، وتوصلت إلى أن الخطر لديهم يصل إلى 14 بالمئة أعلى من باقي سكان الولايات المتحدة.
 
وتتضمن هذه المواد السامة المنبعثة من الحرائق كل من الأكرولايين وأحادي أكسيد الكربون، والفورمالديهايد. ولذلك، يسعى الإطفائيون دائما لتجنب استنشاق الدخان، واتداء القناع الواقي، والقيام بعملية تنظيف معمقة بعد انتهاء عملهم.
 
وذكر الموقع أن عمال الدهان معرضون لاستنشاق بعض الغازات المنبعثة من الدهان، والتي قد تتضمن مواد كيميائية مثل البنزين، المرتبط بالإصابة بأمراض سرطان الدم وسرطان الغدد اللمفاوية. كما أن الزرنيخ أيضا موجود في بعض أنواع الدهان، وهو مصنف على أنه من المواد المسرطنة. لذلك، قد يعرض من لا يرتدي المعدات اللازمة للوقاية نفسه للخطر.
 
وبحسب دراسة نشرت في مجلة "الطب المهني والبيئي"، فإن العمال في مصانع المطاط لوحظت لديهم معدلات إصابة أكبر بالأورام السرطانية، مثل سرطان الرئة والدم. كما يعتبر عمال البناء ومواقع الإنشاء معرضون لمخاطر صحية كبيرة، والسبب هو بعض مواد البناء التي تحدث أضرارا قد لا تظهر إلا بعد مرور سنوات.
 
ومن بين هذه المواد، هناك الحرير الصخري أو الإسبست، الذي كان سابقا يستخدم في بعض الأعمال مثل البناء وعزل الأنابيب وبلاط الأرضيات والأسقف. وهذه المادة قد تتسبب بالإصابة بعديد الأورام مثل سرطان الجهاز الهضمي وسرطان الرئة.
 
وأفاد الموقع بأن العاملين في مجالات التشريح والدفن معرضون كثيرا لمادة الفورمالديهايد، وهي منتوج يستخدم لحفظ الجثة على المدى القصير، حيث تجعل الأنسجة في الجسم تحافظ على حالتها لبعض الوقت، إلا أنها لديها تأثيرات كبيرة على الجهاز التنفسي، وتسبب الأورام السرطانية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout