living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاستيقاظ ليلا للتبول قد يرتبط بأمراض فتاكة!

7
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف خبراء الصحة أن التبول المتكرر في منتصف الليل يمكن أن يكون علامة على الإصابة بأمراض فتاكة.
 
ولا تسبب الحالة هذه التي تُعرف باسم "التبول الليلي المتكرر" القلق فقط، حيث رُبطت بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وضعف جهاز المناعة وأمراض القلب أيضا، وحتى بعض أنواع السرطان. كما يمكن أن تسبب مشكلات الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب والذهان.
 
وقال أستاذ المسالك البولية، فيليب فان كيريبورك: "يعتقد الناس أن الاستيقاظ ليلا لدخول المرحاض هو جزء من عادات التقدم في السن، ولكن الأمر ليس كذلك. ويمكن أن تلحق قلة النوم أضرارا خطيرة بالصحة، لذا يجب على الأشخاص الذين يستيقظون عدة مرات في الليلة الواحدة الذهاب إلى الطبيب لمعرفة السبب وراء ذلك. والخبر السار هو أنه يمكن علاج الحالة الصحية هذه، لذا لا يوجد داع للمعاناة بصمت".
 
وأوضح البروفيسور فيليب أن قلة النوم قد تؤثر على جميع أشكال الأداء العقلي، ما يزيد من صعوبة التركيز وتذكر الأشياء أو حقائق جديدة.
 
ويُصاب الإنسان بما يسمى بـ "التبول المفرط"، عندما تزيد كمية البول عن 2.5 لتر يوميا. ويمكن أن يحدث هذا بسبب شرب كميات كبيرة من السوائل، أو يمكن أن يكون أحد أعراض مرض السكري من النوع 2. كما يمكن أن يكون علامة على وجود عدوى في المثانة أو حصى في الكلى، وكذلك الإصابة بالفشل الكلوي وتضخم البروستاتا لدى الرجال.
 
ويوجد لدى مريض السكري النوع 2، الكثير من السكر في الدم، حيث تتفاعل الكلى مع ذلك عن طريق إخراجه من الدم إلى البول، ما يؤدي إلى الحاجة المتكررة للتبول.
 
وفي حال تزامنت حالة التبول الليلي المتكرر مع آلام الظهر وفقدان الوزن والتعرق الليلي وضعف الساقين أو الحمى، يجب استشارة الطبيب العام على الفور.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout