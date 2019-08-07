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مكوناته صحية.. جربوا هذا الآيس كريم اللذيذ!

7
AUGUST
2019
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يعتبر الآيس كريم إحدى الحلويات الأكثر شعبية في مختلف بلدان العالم. وفي السنوات القليلة الماضية، ظهرت العديد من النكهات الجديدة منه مثل الكرز والكراميل وعرق السوس المملح إلى جانب النكهات الكلاسيكية المعروفة كالفانيليا والشوكولاتة وغيرها.
 
ورغم أن كثيرا من الناس لا يروق لهم تلك النكهات الجديدة، إلا أن هناك نوعا آخرا صحيا ومفيدا للغاية، حتماً سيحرص على تناوله معظم محبي الآيس كريم، ألا وهو آيس كريم الكركم بالكاجو.
 
وإليكم فيما يلي طريقة إعداده وفوائده العظيمة، وفق ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة.
 
ولنبدأ أولاً بالمكونات:
 
200 غرام من حليب جوز الهند
ملعقة كبيرة من كريم جوز الهند
كوب كاجو خام
3 ملاعق كبيرة من جوز البقان الخام المطحون
¼ كوب شراب القيقب
2 ملعقة صغيرة من الكركم
ملعقة صغيرة قرفة
½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
¼ ملعقة صغيرة من الهيل المطحون
 
وكل ما عليك فعله هو خلط جميع المكونات بالخلاط جيداً بعد نقع الكاجو في الماء ليلة كاملة ثم تصفيته وطحنه جيداً. وبعد ذلك يوضع المزيج الناعم في الفريزر ليلة كاملة حتى يصبح جاهزاً لتناوله.
 
فوائده الصحية
يعرف الكركم بأنه أحد أكثر الأطعمة الصحية في العالم، فهو أكثر فعالية من الأدوية الصيدلانية في علاج معظم الأمراض، حيث يعمل بمثابة مضاد للالتهاب، ويقلل من الألم ويحسن الحركة لدى المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل. بالإضافة إلى ذلك، يحارب الكوليسترول السيئ، ويحسن الهضم، إلى جانب قدرته على خفض ضغط الدم وتحسين الحالة المزاجية.
 
أما الكاجو فيمنح هذا الآيس كريم ملمساً قشطياً لذيذاً، لكن هذا ليس كل شيء، فالكاجو من المكسرات المكتظة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى المعادن مثل النحاس والفوسفور والزنك والمغنيسيوم والحديد والسيلينيوم.
 
وتعمل هذه العناصر الغذائية على محاربة أمراض القلب عن طريق مساعدة الجسم في تكوين خلايا الدم الحمراء والاستفادة منها.
 
ويحتوي الكاجو على الأرجينين، وهو مركب يحمي البطانة الداخلية لجدران الشرايين. كذلك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب بفضل احتوائه على دهون صحية.
 
كما أن الزنجبيل مضاد للالتهاب، وجوز الهند يحسن صحة المخ، فضلاً عن أن القرفة تعمل على ضبط مستويات السكر في الدم.
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