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مواد غذائية مضرة بفحولة الرجال

6
AUGUST
2019
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ترتبط صحة الرجال بصورة مباشرة بالمواد الغذائية التي يتناولونها تقريبا في نظامهم الغذائي يوميا. لذلك يحذر الأطباء من مواد يمكن أن تسبب خللا وظيفيا.
 
ينصح الأطباء قبل كل شيء وبالدرجة الأولى بالتخلي عن تناول شرائح البطاطا المقرمشة "الشيبس"، على الرغم من أنها تجذب الرجال عادة عند تناولهم مشروبات كحولية خفيفة مثل الجعة.
 
لم يعد "الشيبس" في الوقت الحاضر مصنوعا من البطاطا كما كان في الماضي، بل يصنع من خليط النشاء والدقيق، إضافة إلى ارتفاع مستوى الدهون ونكهات المذاق المختلفة فيها.
 
يمكن أيضا أن يسبب "الشيبس" السمنة ورفع مستوى الكوليسترول في الدم. والأهم من هذا، إذا أفرط الرجل بتناول "الشيبس"، فإنه جسمه يبدأ بإنتاج الهرمون الأنثوي.
 
كما ينصح الخبراء بالتقليل من تناول الحلويات، وخاصة تلك المحتوية على سمن نباتي. لأنه يسبب اضطرابا في عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وانسداد الأوعية الدموية.
 
وذات التأثير يسببه تناول الصلصات مثل المايونيز. لأن المايونيز لا يصنع حاليا من المواد الطبيعية، لذلك يحتوي على نسبة عالية من الزيوت النباتية المكررة، والخل والمستحلبات. جميع هذه المواد تؤثر سلبا في صحة الرجال.
 
يضيف الأطباء المياه الغازية المحلاة إلى هذه المواد. لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك يمكن أن تسبب السمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول وأمراضا أخرى.
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