لماذا عليك تناول التفاح يوميا؟.. العلم يجيب

A + A -

تشير الدراسات إلى أن التفاح قد يكون أحد الأطعمة الصحية ذات القيمة الغذائية العالية، فهو غنية بالألياف الهامة للجسم ومضادات الأكسدة والفلافونويد، مما يجعله واحدا من أفضل الأطعمة للقلب.

وترتبط دراسات علمية عدة بين انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وتناول فاكهة التفاح بشكل منتظم، وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا".

ويحتوي التفاح على عناصر غذائية مفيدة تعزز بكتيريا الأمعاء الجيدة، كما أنه يشتمل على مركبات تساعد في محاربة الربو ومنع السرطان وهي مفيدة لفقدان الوزن.

ويقول الأطباء وخبراء التغذية إن تفاحة واحدة متوسطة الحجم تحتوي على 95 سعرة حرارية، فضلا عن الألياف، التي تشعر الشخص بالشبع، مما يجعله طعاما مثاليا للباحثين عن الرشاقة.

ويمكن تناول التفاح مطبوخا أو مطهيا أو مجففا أو عصيرا، وهناك أكثر من 100 نوع من التفاح في جميع أنحاء العالم، 8 منها تزرع في كينيا.

ويلجأ كثيرون ممن يتبعون نظاما غذائيا صحيا إلى دهن شرائح التفاح بزبدة الفول السوداني، وهي وجبة خفيفة ومغذية وصحية وتملأ المعدة بسرعة مما يعزز الشعور بالشبع.

وتعد شرائح التفاح الرقيقة المجففة، التي تشبه إلى حد كبير رقائق البطاطس، بديلا مفيدا وصحيا للأطفال.

أما فطيرة التفاح، التي تعد من الفطائر الأكثر شهرة لدى العديد من المطاعم والمقاهي، فهي واحدة من أطباق الحلوى لدى كثيرين، خاصة أنها قليلة السعرات الحرارية.