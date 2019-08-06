living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا عليك تناول التفاح يوميا؟.. العلم يجيب

6
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تشير الدراسات إلى أن التفاح قد يكون أحد الأطعمة الصحية ذات القيمة الغذائية العالية، فهو غنية بالألياف الهامة للجسم ومضادات الأكسدة والفلافونويد، مما يجعله واحدا من أفضل الأطعمة للقلب.
 
وترتبط دراسات علمية عدة بين انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وتناول فاكهة التفاح بشكل منتظم، وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا".
 
ويحتوي التفاح على عناصر غذائية مفيدة تعزز بكتيريا الأمعاء الجيدة، كما أنه يشتمل على مركبات تساعد في محاربة الربو ومنع السرطان وهي مفيدة لفقدان الوزن.
 
ويقول الأطباء وخبراء التغذية إن تفاحة واحدة متوسطة الحجم تحتوي على 95 سعرة حرارية، فضلا عن الألياف، التي تشعر الشخص بالشبع، مما يجعله طعاما مثاليا للباحثين عن الرشاقة.
 
ويمكن تناول التفاح مطبوخا أو مطهيا أو مجففا أو عصيرا، وهناك أكثر من 100 نوع من التفاح في جميع أنحاء العالم، 8 منها تزرع في كينيا.
 
ويلجأ كثيرون ممن يتبعون نظاما غذائيا صحيا إلى دهن شرائح التفاح بزبدة الفول السوداني، وهي وجبة خفيفة ومغذية وصحية وتملأ المعدة بسرعة مما يعزز الشعور بالشبع.
 
وتعد شرائح التفاح الرقيقة المجففة، التي تشبه إلى حد كبير رقائق البطاطس، بديلا مفيدا وصحيا للأطفال.
 
أما فطيرة التفاح، التي تعد من الفطائر الأكثر شهرة لدى العديد من المطاعم والمقاهي، فهي واحدة من أطباق الحلوى لدى كثيرين، خاصة أنها قليلة السعرات الحرارية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout