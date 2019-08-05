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ما هي أفضل الأوقات لتناول الوجبات؟

5
AUGUST
2019
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كم مرة تناولت فيها الإفطار عند الظهيرة؟ وكم مرة تناولت العشاء قبل النوم مباشرة؟ قد يبدو أمر توقيت الوجبات غير مهم بالنسبة لكثيرين، لكنهم بذلك يرتكبون أخطاءً بحق صحتهم.
 
وتؤكد العديد من الدراسات الطبية أهمية الالتزام بموعد معين لتناول الطعام، لأهمية ذلك في خسارة الوزن، ومنح الجسم الطاقة اللازمة في الوقت المناسب.
 
 ويذكر موقع "هيلث" الصحي أن توزيع وجبات الطعام في اليوم يساعد على خفض ضغط الدم والمساعدة في فقدان الوزن وكبح الشهية وغيرها. 
 
وهذه هي أفضل الأوقات لتناول الوجبات اليومية؟
 
1.الإفطار:من المفضل تناول طعام الإفطار في غضون 30 دقيقة من الاستيقاظ.
 
والوقت المثالي للإفطار هو السابعة صباحا.
 
وبالطبع، لا يمكن للعديد منا الالتزام بهذا الوقت، لكن لا ينبغي تأجيل الإفطار لما بعد الساعة العاشرة صباحا.
 
ويفضل أن يكون فيه شيئا من البروتين، مثل الألبان والبيض، التي تمنح الجسم الطاقة، وكلما كانت وجبة الإفطار كبيرة، خفف من قدر الطعام المتناول في الغداء.
 
 وعلى أي حال، لا تفوت تناول وجبة الإفطار، إذ أظهرت دراسة نشرتها كلية الصحة العام بجامعة هارفارد، أن الذين تجاهلوا تناول هذه الوجبة كانوا معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أكثر من أولئك الذين يتناولونها. 
 
2. الغداء: الوقت المثالي لتناول الغداء عند الواحدة ظهرا.
 
وإذا كان من المتعذر الالتزام بهذا الوقت، فيفضل أن تكون هناك فترة فاصلة بين الفطور والغداء تصل إلى 4 ساعات على الأقل، ذلك أن الجسم يصاب بنوع ما من الجوع بين 3-5 ساعات.
 
ويفضل أيضا ألا يبتعد موعد الغداء عن الساعة الرابعة مساء.
 
3. العشاء: الوقت المناسب لتناول العشاء هو السابعة مساء، ويمكن تناوله في وقت لاحق، لكن على أن يفصله عن النوم 3 ساعات على الأقل.
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