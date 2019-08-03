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ابتكار مذهل "يقضي" على روائح التعرق الكريهة!

3
AUGUST
2019
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يعاني معظم الناس من مشكلة التعرق خاصة عند ممارسة التمارين الرياضية في جو شديد الحرارة، ما قد يسبب لهم بعض الإحراج.

ولكن الباحثين البرتغاليين، كارلا سيلفا وأرتور كافاكو-باولو، توصلا إلى حل رائع يتمثل في تطوير نسيج قطني معدّل يُطلق رائحة الليمون.

وفي دراسة نشراها في ACS Applied Material Interfaces، كتب الباحثان: "ينتج عن التعرق، كرد فعل على النشاط اليومي وممارسة التمارين البدنية، روائح كريهة تسبب المشاكل الاجتماعية والحرج. ولمواجهة المشكلة، طورنا نسيجا يحتوي على روائح فعالة في إزالة رائحة الملابس".

 

ولتطوير النسيج، اتبع الباحثان أسلوبين: أولهما استخدام بروتين موجود في أنوف الخنازير يرتبط بجزيئات الرائحة، وثانيهما يعتمد على الجسيمات الشحمية (جزيئات تحتوي على قطرة ماء)، لنقل الرائحة في النسيج.

وعلى الرغم من أن الأسلوب الأول أظهر إطلاقا سريعا للرائحة، إلا أن تقنية الجسيمات الشحمية أدت إلى إطلاق أبطأ وأكثر تحكما، مع القدرة على الاحتفاظ بكمية أكبر من العطر.

ويمكن اعتماد كلا النهجين على نطاق واسع في تطوير أحدث المفاهيم، المتعلقة بملابس الصالات الرياضية، للقضاء على الروائح الكريهة الناجمة عن التعرق.

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