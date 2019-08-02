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فحص جديد يتنبأ بـ"الزهايمر" قبل 20 عاما من حدوثه

2
AUGUST
2019
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نجح علماء في جامعة أميركية في تطوير فحص دم جديد يمكنه اكتشاف بروتينات "الزهايمر"، التي تتراكم في المخ قبل 20 عاما من ظهور أعراض المرض.
 
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الفحص، الذي طوره باحثون في جامعة واشنطن في سانت لويس، قادر على التنبؤ بالمرض بنسبة 94 في المئة.
 
ويقول الباحثون إن الزهايمر ليس لديه أي علاج حتى الآن، مشيرين إلى أن الحل الوحيد المعتمد حاليا يساعد فقط على إبطاء تقدم المرض إذا تم اكتشافه مبكرا.
 
وأوضحوا أن فحص الدم الجديد يمكن أن يشخص المرض قبل نحو عقدين من بدء فقدان الذاكرة، مما سيؤدي إلى تناول بعض الأدوية، التي ستساهم في تأخر ظهور أعراضه.
 
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة سوزان شندلر، المؤلفة المشاركة في الدراسة الجديدة "إذا استطعنا اكتشاف المرض في وقت مبكر، فقد نكون قادرين على تأخير ظهور أعراضه".
 
وأضافت "تم إجراء الاختبار الجديد على أكثر من 158 شخصا تزيد أعمارهم على 50 عاما.. كانت النتائج جيدة، حيث وجدنا أن الدقة في اكتشاف المرض تصل إلى 94 في المئة".
 
وأوضحت شندلر أن الدراسة الجديدة ما تزال في بدايتها وتحتاج إلى أدلة أكبر لإثبات نجاعتها.
 
ووفق آخر إحصائيات خاصة بعام 2018، فإن نحو 5.7 ملايين أميركي، من مختلف الأعمار، يعانون من مرض الزهايمر. ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 14 مليون بحلول 2050.
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