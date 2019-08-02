living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عامل صحي "واحد" يزيد شيخوخة الدماغ 10 سنوات

2
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إذا كنت تعتقد أن أضرار السمنة تقتصر على بعض الأمراض الشائعة فقط مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، فأنت مدعو إلى إعادة النظر، لأن زيادة الوزن تؤثر أيضا على قدرات الدماغ وأدائه.
 
وبحسب ما نقل موقع "inc"، فإن دراسة من جامعة ميامي الأميركية، كشفت أن زيادة كتلة الجسم وحجم الخصر لدى الإنسان، تؤدي إلى تراجع قدرات الدماغ والذاكرة.
 
وأوضح الباحثون الأميركيون، أن تبعات السمنة تجعل المادة القشرية من الدماغ أقل سُمْكًا، وهذا يعني التسبب بتراجع في المادة الرمادية.
 
ووجدت الدراسة أن الأشخاص، الذين يعانون مشاكل صحية في أواسط العمر، يصبحون أكثر عرضة لاضطرابات الذاكرة حين يشيخون، وهذا الأمر لا ينطبق على من يحظون بصحة جيدة في مراحل العمر المبكرة.
 
وفي نتيجة صادمة، أوردت الدراسة أن الأشخاص، الذين يعانون زيادة في الوزن وتخطوا الـ60 من العمر، يزيد عمر دماغهم بـ10 سنوات مقارنة بذوي الأجسام الرشيقة والسليمة من الاضطرابات الصحية.
 
وهذا يعني، أن في حال كان الشخص البدين في الـ60 من عمره، فإن قدراته الدماغية تكون في حالة من وصل إلى 70 سنة.
 
وأورد الباحثون أن قدرات الدماغ تتأثر بعادات سيئة أخرى مثل التدخين واستهلاك الكحول.
 
وأوصت الدراسة بالحرص على سلوك صحي، تفاديا لاضطرابات الدماغ مع التقدم في العمر، فضلا عن مشاكل أخرى لا تقل خطورة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout