ما هو الرابط بين القهوة وانخفاض معدل الوفيات؟

A + A -

عربي21- نشر موقع "link.springer" دراسة حول علاقة القهوة بانخفاض معدل الوفيات.

وقال كل من يونغ كيم ويوجين جي وإدوارد جيوفانوتشي، في ملخص دراستهم التي تحمل عنوان "استهلاك القهوة وعلاقتها بالوفيات الناجمة عن أسباب مختلفة فضلا عن أسباب محددة: تحليل تلوي بواسطة المُعدِّلات المُحتملة"، وترجمتها "عربي21"، إن العديد من الدراسات السابقة كشفت عن وجود روابط بين استهلاك القهوة وانخفاض معدل الوفيات.

ونظرا لأن عوامل مثل الشيخوخة والسمنة وتلك المُتّصلة بأسلوب الحياة تؤثر على أسباب الوفاة، ينبغي البحث في الرابط بين القهوة والوفيات ضمن فئات سكانية فرعية مختلفة، ووفقا لخصائص الأشخاص الذين سيجرى عليهم البحث. ولتقييم هذه العلاقة من الناحية الكمية، أجرينا تحليلا تلويا حديثا يتضمن تحليلات مُقسّمة حسب مُعدِّلات محتملة. وقد بحثنا في قواعد بيانات "ببمد" و"شبكة العلوم" إلى حدود 8 آذار/ مارس 2019، كما أجرينا تحليلا تلويا تضمن بدوره تحليلات لاستجابة النظم الخطية واللاخطية.

لقد قمنا بتحديد 40 دراسة تتضمن 3.852.651 عينة، وحوالي 450.256 حالة وفاة ناجمة عن أسباب مختلفة وأسباب محددة للعمل عليها. وقد عثرنا على علاقة عكسية لاخطية بين استهلاك القهوة والوفيات لأسباب مختلفة وتلك الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية والسرطان بمختلف أنواعه.

ويصل الخطر النسبي للوفيات لأسباب مختلفة إلى أدنى مستوياته عند تناول 3.5 أكواب من القهوة يوميا. أما بالنسبة للوفيات الناجمة عن أمراض القلب الوعائية، فتصل إلى أدنى مستوياتها عند تناول معدل 2.5 كوب من القهوة في اليوم. أما بالنسبة لوفيات السرطان، فيقدر المعدل بكوبين من القهوة في اليوم. في حين لم يظهر تناول كميات إضافية من القهوة أي علاقة بمزيد انخفاض معدل الوفيات.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة العكسية بين استهلاك القهوة والوفيات الناجمة عن أسباب مختلفة ظلت متواجدة بغض النظر عن عوامل العمر وزيادة الوزن وشرب الكحول والتدخين ومستوى الكافيين في القهوة. وحسب المنطقة، ظهرت في كل من أوروبا وآسيا وجود علاقة عكسية أقوى بالمُقارنة مع الولايات المتحدة. وقد تم العثور على علاقة عكسية لاخطية مع الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي ومرض السكري، في حين عُثر على علاقة عكسية خطية مع الوفيات غير الناتجة عن الأمراض القلبية الوعائية والسرطان.

وقد ارتبط استهلاك القهوة المعتدل (بين كوبين وأربعة أكواب في اليوم) بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن العديد من الأسباب، فضلا عن الأسباب المحددة، مقارنة بعدم استهلاك القهوة. وقد كانت العلاقة العكسية بين القهوة والوفيات الناجمة عن الأسباب المختلفة ثابتة بفضل المُعدِّلات المُحتملة باستثناء المنطقة.