living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما هو الرابط بين القهوة وانخفاض معدل الوفيات؟

2
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عربي21- نشر موقع "link.springer" دراسة حول علاقة القهوة بانخفاض معدل الوفيات.
 
وقال كل من يونغ كيم ويوجين جي وإدوارد جيوفانوتشي، في ملخص دراستهم التي تحمل عنوان "استهلاك القهوة وعلاقتها بالوفيات الناجمة عن أسباب مختلفة فضلا عن أسباب محددة: تحليل تلوي بواسطة المُعدِّلات المُحتملة"، وترجمتها "عربي21"، إن العديد من الدراسات السابقة كشفت عن وجود روابط بين استهلاك القهوة وانخفاض معدل الوفيات. 
 
ونظرا لأن عوامل مثل الشيخوخة والسمنة وتلك المُتّصلة بأسلوب الحياة تؤثر على أسباب الوفاة، ينبغي البحث في الرابط بين القهوة والوفيات ضمن فئات سكانية فرعية مختلفة، ووفقا لخصائص الأشخاص الذين سيجرى عليهم البحث. ولتقييم هذه العلاقة من الناحية الكمية، أجرينا تحليلا تلويا حديثا يتضمن تحليلات مُقسّمة حسب مُعدِّلات محتملة. وقد بحثنا في قواعد بيانات "ببمد" و"شبكة العلوم" إلى حدود 8 آذار/ مارس 2019، كما أجرينا تحليلا تلويا تضمن بدوره تحليلات لاستجابة النظم الخطية واللاخطية.
 
لقد قمنا بتحديد 40 دراسة تتضمن 3.852.651 عينة، وحوالي 450.256 حالة وفاة ناجمة عن أسباب مختلفة وأسباب محددة للعمل عليها. وقد عثرنا على علاقة عكسية لاخطية بين استهلاك القهوة والوفيات لأسباب مختلفة وتلك الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية والسرطان بمختلف أنواعه.
 
ويصل الخطر النسبي للوفيات لأسباب مختلفة إلى أدنى مستوياته عند تناول 3.5 أكواب من القهوة يوميا. أما بالنسبة للوفيات الناجمة عن أمراض القلب الوعائية، فتصل إلى أدنى مستوياتها عند تناول معدل 2.5 كوب من القهوة في اليوم. أما بالنسبة لوفيات السرطان، فيقدر المعدل بكوبين من القهوة في اليوم. في حين لم يظهر تناول كميات إضافية من القهوة أي علاقة بمزيد انخفاض معدل الوفيات.
 
 
 
 
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة العكسية بين استهلاك القهوة والوفيات الناجمة عن أسباب مختلفة ظلت متواجدة بغض النظر عن عوامل العمر وزيادة الوزن وشرب الكحول والتدخين ومستوى الكافيين في القهوة. وحسب المنطقة، ظهرت في كل من أوروبا وآسيا وجود علاقة عكسية أقوى بالمُقارنة مع الولايات المتحدة. وقد تم العثور على علاقة عكسية لاخطية مع الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز  التنفسي ومرض السكري، في حين عُثر على علاقة عكسية خطية مع الوفيات غير الناتجة عن الأمراض القلبية الوعائية والسرطان.
 
 
وقد ارتبط استهلاك القهوة المعتدل (بين كوبين وأربعة أكواب في اليوم) بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن العديد من الأسباب، فضلا عن الأسباب المحددة، مقارنة بعدم استهلاك القهوة. وقد كانت العلاقة العكسية بين القهوة والوفيات الناجمة عن الأسباب المختلفة ثابتة بفضل المُعدِّلات المُحتملة باستثناء المنطقة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout