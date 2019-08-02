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فوائد الموز تتغير حسب لونه

2
AUGUST
2019
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الموز هو من أكثر الفواكه شعبية على مستوى العالم، ويلجأ إليه الكثيرون كوجبة خفيفة منخفضة التكلفة تقدم الكثير من الفوائد الغذائية.

وعلى الرغم من أن فوائد الموز الصحية معروفة على نطاق واسع، إلا أن القليل من الأشخاص يدركون كيف يؤثر نضج الموز على مكوناته الغذائية.

وللمساعدة في توضيح الأمر، شارك اختصاصي التغذية الرياضي الأسترالي ريان بينتو مؤخراً رسماً توضيحياً حول الفوائد المتنوعة للموز حسب مستوى نضجه، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الموز الأخضر

يحتوي على نسبة من النشاء تجعل عملية الهضم أكثر صعوبة، كما أنه يشعرك بالشبع والامتلاء، ويمكن أن يسبب النفخة والغازات.

الموز الأصفر

الموز الأصفر "أكثر ليونة وحلاوة" لأنه يحتوي على المزيد من السكر، كما أنه أسهل في الهضم، وهو غني بالمواد المضادة للأكسدة.

الموز المبقع

غالباً ما تظهر بقع بنية اللون على الموز الناضج حيث يكون ذو حلاوة عالية، وهذا يرجع إلى نسبة السكر المرتفعة، كما أن نسبة المواد المضادة للأكسدة تكون مرتفعة بشكل كبير، مما يجعل الموز مفيداً للوقاية من السرطان.

الموز البني

يتحول كامل النشاء إلى سكر، وكلما تحطم النشاء، انهار الكلوروفيل في النبات، وهذا الانهيار هو المسؤول عن زيادة نسبة مضادات الأكسدة في الموز مع الوقت.

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