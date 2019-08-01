إليك طرق ذكية لاستخدام السكر في الحياة اليومية

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عربي 21 - نشر موقع "آف.بي.ري" الروسي تقريرا، تحدث فيه عن السكر، الذي يعد من المنتجات التي لا يمكن الاستغناء عنها، إذ تتجاوز حدود استعماله صنع الحلويات والكعك، وتحضير الشاي والقهوة، لتشمل جميع مجالات الحياة اليومية.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن الزهور المقطوفة تحتاج إلى السكر لتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة، ما يضمن إطالة عمرها وبقائها طازجة وندية. وللحفاظ على الزهور، يوصى بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من السكر في المزهرية المملوءة بالماء، ووضعها فيه بطريقة أفقية.

وأضاف الموقع أن الإنزيمات الموجودة في السكر تعتبر بمثابة مزيل فعال للبقع الموجودة على الملابس. وللتخلص من هذه البقع، ينصح بإضافة نصف كوب من السكر إلى إناء يحتوي على ماء دافئ، من ثم نقع قطعة الملابس في ذلك الماء، وتركها بعض الوقت، ثم فركها جيدا وتجفيفها. وفي حال لم تتمكن من تحمل مذاق الفلفل الحار، يوصى بوضع كمية صغيرة من السكر على اللسان، ومن ثم تناول القليل من الماء الدافئ، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على التحسن.

وذكر الموقع أن استخدام السكر يساعد على تخليص الشفاف من الجفاف. ولتحضير القناع، ينصح بخلط كمية صغيرة من السكر مع جوز الهند أو زيت الزيتون، كما يمكن إضافة القليل من العسل إليها، وتطبيقه على الشفاه عدة مرات في اليوم. إلى جانب ذلك، يمكن للسكر إزالة السموم الناتجة عن لدغات الحشرات والعسل. ولتخفيف الألم والالتهاب، ينصح بإضافة كمية قليلة من السكر إلى الماء، وتحريكها جيدا ثم تطبيقها على منطقة المصابة.

وأفاد الموقع بأن السكر من الوسائل التي تساعد على التخلص من الرائحة الكريهة. وللحصول على رائحة عطرة في أرجاء المنزل، يوصى بتسخين السكر، الذي من شأنه أن يساهم في ظهور رائحة زكية تشبه الكراميل. علاوة على ذلك، يعمل إضافة السكر وقطرات من الخل إلى الماء أثناء طهي الخضروات الصليبية على تخليصها من رائحتها، التي يراها البعض كريهة.

والجدير بالذكر أن السكر يستخدم كمادة حافظة للخضروات والفواكه، إذ يساعد على تخليصها من البكتيريا التي تؤدي إلى التعفن باعتباره مضادا للأكسدة. وفي سياق متصل، يمكن استخدام السكر في غسل اليدين، عن طريق إضافة كمية قليلة منه إلى الغسول، كما يمكن إضافة قطرات من زيت الزيتون إلى الغسول لزيادة ترطيب البشرة.

وأوضح الموقع أن السكر يعدّ من المنتجات التي تساعد على تقشير الجسم، وتحافظ على نعومته. وللقيام بذلك في المنزل، يجب مزج ربع كوب من السكر مع كمية مماثلة من جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم تطبيق الخليط على الجسم، وتدليكه جيدا، من ثم شطفه. أما إذا ما أردت الحفاظ على عصير التوت طازجا لفترة طويلة، فيمكن رش حبات التوت بقليل من السكر، وذلك قبل تحضير العصير بحوالي 15 دقيقة. ومن هذا المنطلق، يمكن استخدام هذا العصير في صنع الحلويات بما في ذلك الخبز والكعك.

وفي الختام، نوه الموقع بأن السكر من المنتجات القادرة على امتصاص الرطوبة، بالتالي تتم إضافته إلى العديد من الأطعمة لزيادة مدة صلاحيتها والحفاظ عليها. فعلى سبيل المثال، للحفاظ على الخبز طازجا، لا يعد من الضروري إضافة السكر إلى مكونات الإعداد، بل يكفي وضعه بجانب الخبز أو الكعك، ما يساعد على امتصاص الرطوبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع السكر على الجبن للحفاظ على مذاقه ورائحته.