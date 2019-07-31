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تحذير – 4 اشارات تكشف أن الرجيم الذي تتبعينه خطر على صحتك

31
JULY
2019
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لها - من أجل خسارة الوزن قد تتبعين حمية غذائية عشوائية تساعدك على استعادة الرشاقة لكنها تشكل خطراً على صحتك. وهذا ما تكشفه بعض الإشارات.
 
فمن ابرز الحميات الضارة تلك التي تلغي بعض المغذيات الاساسية مثل الكربوهيدرات ومنتجات الألبان وغيرها.
 
ومنها ايضاً انواع الرجيم التي تعتمد على البروتينات بشكل اساسي وهو ما قد يلحق الضرر بصحة الكليتين ويسبب تراكم السموم في جسمه. كما انها قد تسبب المعاناة من نقص في المعادن والفيتامينات وخصوصاً الفيتامين C.
 
ومن الخطأ في المقابل اتباع حمية تعد بالتخلص من الوزن الزائد في ايام قليلة. فمن الممكن ان تتم بعد ذلك استعادتها في وقت قصير ايضاً.
 
ولهذا ينصح بالاعتماد على رجيم يقوم على 3 مراحل: الخسارة الكبيرة للوزن، مرحلة فقدان الوزن البطيئة ومرحلة الاستقرار.
 
ومن الحميات المؤذية تلك التي تفرض تناول انواع طعام تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. فهذا قد يسبب الشعور بالجوع ويدفع بعد ذلك الى تناول كمية كبيرة من الطعام الغني بالدهون الضارة والسكر.
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