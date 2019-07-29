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ما العلاقة بين استخدام الأجهزة الإلكترونية ليلاً وزيادة الوزن؟ إليكم التفاصيل

29
JULY
2019
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لها - حذرت دراسة حديثة أجراها المعهد الوطني لعلوم صحة المحيط الأميركي من نتائج النوم أمام شاشة التلفزيون، مشيرة إلى ان هذا لا يؤثر سلباً على نوعية النوم فقط، بل على الرشاقة ايضاً.
 
ووجد الباحثون ان ذلك قد يسبب اكتساب 5 كيلوغرامات في 17% من الحالات وزيادة الوزن الكبيرة في 22% منها والإصابة بالسمنة المفرطة لدى 33% من الاشخاص الذين يتبعون هذه العادة.
 
وفسر الدكتور ميدووز المشارك في الدراسة ذلك بالقول: "يعمل هرمونا الليبتين والغريلين على تنظيم الشهية. فالليبتين يساهم في الحد من الشعور بالجوع فيما يعمل الغريلين على تنظيم ذلك الشعور. ويحدث اضطراب في عمل هذين الهرمونين بسبب عدم النوم بشكل صحي وكاف".
 
إلا أن دايل ساندلير، المشرف الرئيسي على الدراسة، اشار إلى أنه لا يمكن بعد تأكيد العلاقة بين الضوء الصناعي وزيادة الوزن.
 
واضاف: "نواجه حالياً مشكلة حقيقية في ما يتعلق بزيادة الوزن وخصوصاً لدى النساء. ولهذا نقوم بكل ما في وسعنا لكي نحث الأشخاص على اتباع نظام حياتي جيد. وتشكل نتيجة هذه الدراسة رسالة مفادها "أطفئوا الأنوار عندما تذهبون الى النوم".
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