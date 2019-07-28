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الأميبا آكلة الدماغ «تقتل» رجلاً كان يسبح في أحد حمامات السباحة

28
JULY
2019
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قالت شبكة CNN الأمريكية إن «الأميبا آكلة الدماغ» قتلت رجلاً من ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية كان يسبح في ملاهٍ مائية.
 
هذا، وقد شعر الضحية، الذي يُدعى إدي جراي، بالإعياء وتوفي إثر السباحة في مدينة الملاهي المائية Fantasy Lake Water Park في 12 يوليو/تموز 2019، حسبما ذكرت قناة WTVD التابعة لشبكة CNN الأمريكية.
 
الأميبا آكلة الدماغ تتسبب في مقتل رجل في ولاية كارولينا الشمالية 
وقد صرَّح جستن بلامر، محامي زوجة الضحية إدي جراي لقناة CNN، بأن عائلته طلبت «مراعاة الخصوصية والاحترام خلال هذا الوقت الصعب».
 
وذكرت وزارة الصحة والخدمات البشرية بولاية كارولينا الشمالية، في بيان صحفي، أن «النيجلرية الدجاجية» المعروفة باسم الأميبا آكلة الدماغ هي التي تسببت في وفاة جراي.
 
وأضافت الوزارة أن الكائن أحادي الخلية يظهر عندما ترتفع درجة حرارة المياه العذبة وتكون في مستويات منخفضة، وعادة ما يحدث ذلك خلال أوقات الحر الطويلة. ويصيب هذا الكائن ضحاياه بالصداع الشديد والحمى والغثيان والقيء، وتتطور هذه الأعراض إلى تصلب الرقبة، وتشنجات وغيبوبة.
 
غير أن هذا الكائن لا يسبب العدوى عند ابتلاع الماء، إذ تحدُث الوفاة فقط عند اندفاع الماء داخل الأنف بسبب الأنشطة الصيفية مثل الغوص والتزلج على الماء.
 
وأوضح مركز مكافحة الأمراض واتقائها في الولايات المتحدة، أن الكائن ينتقل من الأنف إلى المخ حيث يدمر الأنسجة.
 
حيث قال أخصائي الوبائيات في الولاية زاك مور: «نعرب عن خالص تعازينا لأسرته ومحبيه. ويجب أن يعلم الناس أن هذا الكائن الحي يوجد في بحيرات المياه العذبة الدافئة، والأنهار والينابيع الحارة في جميع أنحاء كارولينا الشمالية، لذا كن حذراً أثناء السباحة أو الاستمتاع بالرياضات المائية».
 
وتعمل مدينة الملاهي مع مسؤولي الصحة المحليين لتعريف الناس وتوعيتهم حول وجود الأميبا.
 
ويوصي المسؤولون في الأماكن التي تكثر فيها الإصابة، بإغلاق الأنف، أو استخدام مشبك الأنف، وعدم نبش الرواسب في المناطق الضحلة.
 
بالرغم من أن هذه العدوى خطيرة ومخيفة، تندر الإصابة بالأميبا، بحسب وزارة الصحة الأمريكية. فقد ثبتت إصابة 145 حالة فقط في الولايات المتحدة منذ عام 1962 إلى 2018.
CNN
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