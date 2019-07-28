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«الصحة العالمية»: لا فرق بين ضرر السجائر وأجهزة تسخين التبغ

28
JULY
2019
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كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير عالمي نشرته في وقت متأخر يوم أول من أمس، أن جميع بلدان العالم جعلت التدخين أكثر صعوبة وتكلفة، ولكن لا يزال هناك نقص في السياسات لمساعدة أولئك الذين يريدون الإقلاع عن هذه العادة.


بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان: «الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل ما يمكن لأي شخص القيام به من أجل صحته»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس.


وقال فيناياك براساد، مدير برنامج وحدة مكافحة التبغ بمنظمة الصحة العالمية، للصحافيين، إن تطوير منتجات جديدة يهدف فقط إلى توسيع أسواق شركات التبغ.


وأضاف: «لا يوجد فرق بين السجائر وأجهزة تسخين التبغ إلا من حيث التعرض... التعرض أقل والدخان غير مرئي»، وفق «رويترز».


ويجري الترويج للسجائر الإلكترونية، التي تحتوي على نيكوتين من دون تبغ، كوسيلة للإقلاع عن التدخين. لكن براساد يضيف أنه لا يوجد دليل يبرر هذا الادعاء، فيما أظهرت أدلة من الولايات المتحدة أنها زادت من انتشار التدخين بين الشباب.


ويعيش ما يقرب من 5 مليارات شخص، أو 65 في المائة من سكان العالم، في دول استخدمت واحداً على الأقل من تدابير مكافحة التبغ التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، بزيادة 4 مرات مقارنة في عام 2007.


وفي تلك السنة، قدمت منظمة الصحة العالمية توصيات لإحصاءات استخدام التبغ، والمناطق الخالية من التدخين، والتحذيرات الصحية على عبوات هذه المنتجات، وحظر الإعلانات، وفرض الضرائب وبرامج الإقلاع عن التدخين. ومع ذلك، يعيش 2.4 مليار شخص فقط في البلدان التي تساعد الأشخاص في الإقلاع عن التدخين.


وتدعو منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقراً لها إلى وجوب قيام الأطباء بتقديم نصائح قصيرة للمدخنين أثناء الفحوصات الدورية.

الشرق الأوسط
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