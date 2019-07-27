هذه العلامات تدل على إصابتكم بالجفاف

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الكثير من الأشخاص قد يعانون من الجفاف من دون أن يعلموا بوجود هذه المشكلة، الأمر الذي قد يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تفاقم المشكلة بشكل خطير.

وبحسب خبراء الصحة، فإن عدم الشعور بالعطش لا يعني بالضرورة عدم حاجة الجسم للماء، لذا لا بد من التنبه لبعض الأعراض التي قد تكون مؤشراً الإصابة بالجفاف.

وقد أوردت صحيفة "ميرور أونلاين" البريطانية، مجموعة من العلامات والمؤشرات التي تدل على وجود الجفاف، على النحو التالي:

1-الإمساك

يحتاج الجهاز الهضمي للكثير من الماء حتى يعمل بسلاسة، لأن الماء يسمح بتدفق الطعام بسهولة أكبر عبر الجهاز الهضمي ويحافظ على صحة الأمعاء. فإذا أصبت بالإمساك فقد يعني هذا بأن جسمك يفتقر للسوائل اللازمة لتسهيل عملية الهضم.

2-انخفاض ضغط الدم

بما أن جزءاً كبيراً من الدم مكون من البلازما التي تتكون من الماء والبروتين والأملاح، فنحن بحاجة إلى شرب كمية كافية من الماء للحؤول دون زيادة تركيز الدم، الذي يؤدي إلى تباطؤ تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، وبالتالي الإصابة بانخفاض ضغط الدم.

3-تشنج العضلات

من الآثار الجانبية الأخرى غير السارّة للجفاف، تقلص العضلات الناتج عن زيادة تركيز الدم والذي يخفض مستوى تدفق الدم إلى الأجهزة الحيوية. وعندما يحدث هذا، يتعين على الجسم إعطاء الأولوية لإرسال الدم إلى القلب، ما يؤدي إلى نقص في تدفق الدم إلى العضلات، وبالتالي حدوث تشنجات فيها.

4-الصداع

يعد الجفاف أحد مسببات الصداع لأن عدم حصول الدماغ على ما يكفي من السوائل يؤدي إلى خلل في عمله، وظهور العديد من الأعراض مثل الصداع، والدوار.

5-الشعور بالتعب الشديد

بما أن نقص السوائل في الجسم يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وإبطاء ضخ الدم إلى المخ، وتزايد معدل ضرات القلب، فإن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى انخاض الطاقة في الجسم، والشعور بالتعب الشديد.

6-انخفاض عدد مرات التبول

يساعد الماء الكلى على إزالة النفايات من الدم عن طريق تحويلها إلى بول، لذا فإن الافتقار للماء في الجسم يعني بقاء النفايات في الجسم، وانخفاض عدد مرات التبول.