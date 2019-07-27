ما هي فوائد الزنجبيل ؟

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معالجة أشكال الغثيان

أثبت بعض الأبحاث أنّ للزنجبيل فوائد في علاج الغثيان كالأدوية الموصوفة، ووفقاً لمراجعة شملت 12 دراسة وأُجريت على النساء الحوامل، فإنّ تناول 1.1-1.5 غراماً من الزنجبيل يساعد على التخفيف من أعراض الغثيان المختلفة، كما يمكن أن يُقلل من الغثيان والقيء بعد العمليات الجراجية، ولدى مرضى السرطان بعد الخضوع للعلاج الكيميائي، وعلى الرغم من أنّ تناول الزنجبيل يعتبر آمناً؛ إلا أنّه يجب على الحامل استشارة الطبيب قبل تناوله؛ وذلك لأنّ تناول كمّيات كبيرةٍ منه يمكن أن يزيد من خطر الإجهاض.

تقليل آلام العضلات

أظهرت الدراسات أنّ الزنجبيل فعال في التخفيف من آلام العضلات الناتج عن أداء التمارين الرياضيّة، فقد أثبتت إحدى الدّراسات أنّ تناول غرامين من الزنجبيل يوميّاً لمدّة 11 يوماً يساعد على التقليل من آلام العضلات بشكلٍ كبيرٍ لدى الأشخاص الذين يمارسون تمارين المرفق، حيث يتميّز الزنجبيل بتأثيره الفوريّ والقويّ في تسكين آلام العضلات والحدّ من تفاقمها.

معالجة عسر الهضم

يساعد الزنجبيل على تسريع عمليّة إفراغ المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم، إذ إنّ تأخر إفراغ المعدة يُعتبر السّبب الرئيسيّ للإصابة بعسر الهضم، فقد أثبتت إحدى الدراسات التي أُجريت على 24 شخصاً من الأشخاص الأصحّاء، أنّ تناول 1.2 غراماً من الزنجبيل قبل تناول وجبة الطعام يساهم في تسريع عمليّة إفراغ المعدة بنسبة 50%.

تقليل تراكم الدهون

يساعد الزنجبيل على تقليل تراكم الدهون في الجسم، حيث أظهرت دراسة أُجريت على الفئران عام 2011م في مجلة علوم الأغذية والزراعة، حيث تمّ فيها تزويد الفئران بجرعاتٍ يوميّةٍ من الزنجبيل لمدّة ثمانية أسابيع، وأظهرت نتيجة الدرسة أنّ الزنجبيل ساهم في تسهيل هضم الدهون، وزيادة مستويات الطاقة في الجسم، مما ساعد على الوقاية من تراكم الدهون في الجسم.

التخفيف من الإجهاد

يحتوي شاي الزنجبيل على روائحٍ تساعد على تهدئة جسم الإنسان، بالإضافة إلى خصائصه العلاجية التي تُخفف التوتر والقلق بفعالية.

السيطرة على معدل ضربات القلب وضغط الدم يحتوي الزنجبيل على نسبةٍ جيّدةٍ من المعادن مثل: البوتاسيوم، والنحاس، والمنغنيز، والمغنيسيوم، حيث يعتبر البوتاسيوم أحد المكوّنات المهمة للخلية ولسوائل الجسم، فهو يساهم في

السيطرة على ضربات القلب، كما يتحكم بضغط الدم

كما أثبتت الدراسات أنّ الزنجبيل يمكن أن يكون فعالاً في خفض نسبة الإصابة بأمراض القلب، كما يمكن أن يساعد المرضى المصابين بالسّكري، حيث أثبتت إحدى الدراسات أنّ تناول الزنجبيل يمكن أن يُقلل من نسبة السّكر في الدم