5 طرق تحميك من خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة!

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تعد النوبة القلبية حالة صحية خطيرة تتطلب علاجا فوريا، وغالبا ما تكون قاتلة أو تؤدي إلى حالات طبية أخرى شديدة الخطورة.

وفيما يلي 5 طرق يمكن اتباعها للحد من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة:

- تناول الطماطم

يمكن للطماطم (البندورة) تحسين صحة القلب لأنها غنية بالليكوبين، وفقا لأخصائية التغذية راشيل لينك.

ويتميز الليكوبين بخصائص مضادة للأكسدة تساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة الضارة. ومع انخفاض معدل هذه المادة في الدم، يصبح الإنسان أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض الأمراض القاتلة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وفي الواقع، يمكن لبعض الأطعمة أن تؤثر على ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول والالتهابات، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

- مراقبة أنماط النوم

يمكن أن يهدد انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم، صحة القلب. ويعد الشخير أحد العلامات الواضحة على توقف التنفس أثناء النوم، ما يعرض صحة الناس لخطر كبير.

- وقف استهلاك الدهون المشبعة وغير المشبعة

إن تناول الكثير من الدهون غير المشبعة أو المشبعة، سيزيد بشكل كبير من خطر إصابة الفرد بنوبة قلبية.

وتزيد الدهون هذه من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم لويحات في الشرايين، ما يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

- التحكم بالظروف الصحية الأخرى

يجب أن تدار الظروف الصحية المحفوفة بالمخاطر بشكل جيد، خاصة تلك التي قد تزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية.

ويمكن أن تؤدي عوامل الخطر، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول في الدم والتدخين والسمنة وقلة النشاط البدني، إلى زيادة فرص إصابة الشخص بنوبة قلبية.

- الحد من التوتر

لاحظت بعض الدراسات وجود علاقة بين خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والإجهاد في حياة الإنسان، والتي قد تؤثر على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وغالبا ما يقوم الأشخاص الذين يعانون من التوتر، بتناول الطعام والتدخين أكثر من غيرهم.

وأظهرت الأبحاث أن رد فعل الإجهاد لدى البالغين يتنبأ بخطر ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر، ما يعرض الفرد لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

ويعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن أمرا ضروريا أيضا، لتقليل فرص الإصابة بنوبة قلبية.