كشف خطر جديد يهدد مرضى السكري

A + A -

أعلن فريق علمي دولي أن النوع الأول من مرض السكري يزيد عند النساء من خطر تطور مرض قصور القلب.

يفيد موقع MedicalXpress نقلا عن مجلة Diabetologia، بأن مجموعة علماء من أستراليا وبريطانيا درسوا وحللوا بيانات تشمل أكثر من 12 مليون مريض يعانون من هذا المرض، مع إيلاء اهتمام خاص بالأمراض التي تتطور على خلفيته.

من المعروف منذ فترة طويلة، أن مرض السكري غالبا ما ترافقه مجموعة واسعة من المشكلات في القلب، بما فيها اعتلال عضلة القلب وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.ظهر من نتائج هذه الدراسة أن خطر تطور قصور القلب على خلفية النوع الأول من مرض السكري لدى النساء هو أعلى مما لدى الرجال بنسبة 47 % والنوع الثاني منه بمثابة 9%.

وفقا لرأي العلماء، قد يكون لهذا علاقة بنقص التروية، التي على خلفية مرض السكري تظهر بالذات لدى النساء. كما أنه ليس من السهولة السيطرة على مستوى السكر في الدم عندهن.