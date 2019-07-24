هل تستخدمون ليفة الاستحمام الملونة؟ إليكم هذه الحقائق الصادمة عنها

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لها - يستخدم الكثير من الأشخاص ليفة الاستحمام الملونة والمصنوعة على شكل وردة، فهي سهلة الاستعمال وتمتص الصابون بسرعة.

وبعد الانتهاء منها يتم وضعها عادة في المكان المخصص لها. وهو بالطبع مكان رطب ولا يحصل على التهوئة الكافية. ويبدو أنه الخطأ الكبير الذي يرتكبه 99% من الناس حول العالم.

والسبب أن هذا يساعد على نمو عدد كبير جداً من انواع البكتيريا الضارة عليها. واضافة إلى ذلك، وجد باحثون شاركوا في دراسة حديثة أن ذلك يؤدي إلى ظهور آثار التعفن أيضاً على تلك الليفة.

وأرجعوا هذا إلى خلايا الجلد الميتة التي تعلق عليها بعد كل استحمام.

ولهذا نصحوا بتغيير الليفة مرة كل 3 إلى 4 اسابيع كحد أقصى.