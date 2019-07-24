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لماذا يُنصح بالاستحمام قبل النوم؟

24
JULY
2019
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وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة "تكساس" في أوستن، أن الحمام المسائي أو الاستحمام في حوض مليء بالفقاعات مدة ساعة ونصف الساعة قبل النوم، يمكن أن يقاوم الأرق بشكل فعال.
 
وقال الخبراء إن درجة حرارة الماء التي تتراوح بين 40 إلى 42.5 درجة مئوية، تعد "مثالية" وتعجل بالنعاس لمدة تصل إلى 10 دقائق.
 
وتعمل الحمامات الدافئة على إعادة توجيه الدورة الدموية إلى اليدين والقدمين، ما يسبب انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية، كما يقول الباحثون. وهذا يحفز الساعة الداخلية للجسم على التفكير في أن الوقت حان للنوم، مع انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي في فترة ما قبل النوم.
 
وأوضحت الدراسة أن الأرق يؤدي إلى الشعور بالتعب على المدى القصير. ولكن مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب وحتى أمراض القلب.
 
وكتب الباحثون في مجلة Sleep Medicine Reviews: "يوصى بأخذ حمام دافئ "تسخين الجسم السلبي القائم على الماء" في أغلب الأحيان لمكافحة الأرق". ومع ذلك، كيف أو لماذا يحدث هذا، كان غامضا نسبيا.
 
لذا، قام الباحثون بتحليل 13 دراسة حققت في كيفية تأثير الاستحمام على النوم.
 
وكشفت النتائج أن الحمام المسائي بدرجة حرارة 40 إلى 42.5 درجة مئوية، يؤدي إلى تحسين نوعية النوم وكذلك كفاءة النوم، التي تُعرف بأنها مقدار الوقت الذي يقضيه الفرد وهو نائم بالنسبة إلى المدة التي يقضيها في السرير.
 
وتنظم درجة الحرارة الأساسية دورة النوم والاستيقاظ، وتبلغ ذروتها في وقت متأخر من بعد الظهيرة، وهي الأدنى عند نهاية النوم. وعندما ترتفع درجة الحرارة لدينا، فإنها تعمل مثل المنبه الطبيعي.
 
ويؤكد الباحثون على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتأكيد التوقيت والمدة المثلى للاستحمام المسائي، لتحقيق الاستفادة القصوى من النوم.
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