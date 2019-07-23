living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أولى علامات الحصى في الكلى

23
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يشعر الإنسان بالألم في منطقة الكلى عادة عند وجود حصى فيها، أو بالأحرى يظهر هذا الاحساس المزعج عندما تبدأ الحصى بالتحرك في الحالب.
 
تتكون الحصى في الكلى دون أي علامة واضحة، لذلك لا يشعر الشخص بها. ولكن كيف نحدد بداية هذه العملية المزعجة؟ من أجل ذلك علينا أن نلاحظ بعض الأعراض مثل:
 
ألم أسفل الظهر- كقاعدة يظهر هذا الألم بصورة مفاجئة وعلى شكل نوبات. في بعض الحالات ينتقل هذا الألم إلى منطقة البطن أو المنطقة الأربية.
 
تكرار التبول- عند تكرار التبول ولكن بكمية صغيرة، يحتمل أن تكون الحصى قد وصلت إلى منطقة المثانة، ما يثير جدرانها. لذلك يشعر الشخص بالحاجة إلى التبول حتى عندما تكون المثانة فارغة.
 
صعوبة التبول – هذه العلامة هي إشارة رئيسية إلى أن الحصى كبيرة وأغلقت مجرى البول، ما منع وصوله إلى المثانة.
 
آثار الدم في البول- وهذه علامة واضحة ولا يجب تجاهلها أبدا. الحصى عند تحركها للخروج تخدش الغشاء المخاطي للجدار الداخلي للكلى والحالب والمثانة، ما يسبب النزف. في هذه الحالة قد يتلون البول باللون الأحمر أو باللون البني أو الوردي، وهذا يعتمد على كمية الدم فيه.
 
درجة الحرارة والقشعريرة- يسهل جرح الحالب والمثانة توغل البكتيريا إلى داخل أعضاء الجسم، حيث تبدأ بالتكاثر النشط، ما يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم والقشعريرة. وهذه تشير إلى الإصابة بعدوى مرضية.
 
الغثيان والرغبة بالتقيؤ- تمنع الحصى الكبيرة حركة البول، لذلك يتراكم في الكلى أو الحالب. يؤدي هذا التراكم إلى حدوث التهاب ينتقل عبر النهايات العصبية إلى أعضاء الجسم القريبة مثل الأمعاء. يؤدي هذا بدوره إلى التمعج المعوي مسببا آلاما في البطن والغثيان وحتى التقيؤ.
 
وأي من هذه الأعراض يستدعي زيارة الطبيب.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout