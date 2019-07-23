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عقار "حصان طروادة" يدمّر الخلايا السرطانية بخدعة مذهلة!

23
JULY
2019
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طور علماء جامعة " نورث وسترن" عقار "حصان طروادة" الذي يخدع ويقتل الخلايا السرطانية، من خلال ربط العلاج الكيميائي بالدهون، التي تستخدمها الأورام كوقود للنمو.
 
وتقوم الخلايا الخبيثة بالتهام الدهون مع سحب علاج السرطان. وبمجرد دخول الورم السرطاني، يصبح العقار نشطا ويدمر الخلايا القاتلة.
 
واختبر العلماء النهج الجديد باستخدام العقار الكيميائي paclitaxel، الذي قضى "تماما" على سرطان العظام والبنكرياس والقولون لدى الفئران.
 
وقال قائد الدراسة، الدكتور ناثان غيانتشي، الأستاذ في قسم الكيمياء: "إنه مثل حصان طروادة. يبدو وكأنه حامض دهني صغير، لذا فإن مستقبلات الورم تراه وتسحبه. ثم يبدأ العقار في قتل خلايا الورم".
 
وصمم العلماء دهنا يُربط بالعقار في طرفي سلسلة الأحماض الدهنية، لمعرفة ما إذا كان يمكن إعطاء العلاج الكيميائي بنجاح أكبر. وبعد ذلك، يجري إخفاء مزيج العقار-الدهن داخل البروتين المصلي البشري (HSA)، الموجود في الدم ويحمل جزيئات الدهون حول الجسم.
 
وأوضح البروفيسور غيانتشي أن الفكرة تتمثل في إخفاء العقار كدهون، حتى يدخل الخلايا وينقله الجسم بكل "راحة".
 
وأظهرت النتائج المنشورة في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية، أن هذا النهج سمح لجرعة أكبر من العلاج بالدخول إلى الخلايا، كما كان أكثر أمانا بنسبة 17%، من العقاقير الأخرى.
روسيا اليوم
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