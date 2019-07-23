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للذين يستخدمون الأسبرين يوميا.. توقفوا فورا

23
JULY
2019
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دعت دراسة علمية حديثة الملايين إلى التوقف عن استخدام حبوب الأسبرين، خاصة إذا كانوا يستخدمونها لتفادي الإصابة بالنوبات القلبية.
 
وأوصى الباحثون في جامعة هارفارد باستخدام جرعة من الأسبرين يوميا فقط، للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بنوبة أو جلطة قلبية، أو جرى تشخصيهم بمرض القلب، على ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، الثلاثاء.
 
لكن الباحثين أكدوا أن الأمر مختلف بالنسبة إلى الاستخدامات الأخرى لهذا العقار.
 
وأظهرت الإرشادات الصحية الذي أصدرت هذا العام في الولايات المتحدة استبعاد استخدام الأسبرين الروتيني للعديد من كبار السن الذين لا يعانون من أمراض القلب.
 
وقالت إن الأمر مخصص للأشخاص الأصغر سنا، وفقط بأمر من الأطباء.
 
ويتناول 29 مليون شخص تحت سن الأربعين الأسبرين يوميا رغم عدم وجود أمراض قلب معروفة لديهم، في محاولة لتفادي هذا المرض القاتل، وفق بيانات جامعة هارفارد عام 2017.
 
ومن بين هؤلاء، هناك نحو 7 ملايين يستخدمون عقار الأسبرين، على عاتقهم، ومن دون استشارة الطبيب.
 
ونصف الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 70 عاما ممن لا يعانون من المرض القاتل، ويقدرون بنحو 10 ملايين، يتناولون يوميا الأسبرين لمنع مرض القلب.
 
ولسنوات، كان الأطباء ينصحون مرضاهم بتناول الأسبرين لتفادي السكتات القلبية، لكن الأمر تغير كليا العام الماضي، مع صدور 3 دراسات توصلت إلى نتائج مفاجئة.
 
وخلصت هذه الدراسات إلى أن تأثير عقار الأسبرين تأثير هامشي جدا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية.
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