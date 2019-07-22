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نصائح تجنبك آلام الرقبة

22
JULY
2019
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مع نمط الحياة السريع وساعات العمل الطويلة، يعاني الكثير من الناس من أوجاع في الرقبة، دون أن يدركوا أن الطريقة التي يمارسون بها مهامهم اليومية قد تكون السبب وراء ذلك.
 
ومع التقدم التكنولوجي الذي نعيشه اليوم، أصبح الإنسان مرتبطا بشكل كبير بالهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، اللذين يؤثران بشكل كبير على وضعية الجسم، وقد يكونان السبب في التعرض للآلام.
 
وينصح الأطباء بمحاولة إبقاء الرأس مستقيما قدر المستطاع، بمعنى ألا يميل الشخص برأسه لجهة واحدة لفترة طويلة، كما يعد من الضروري أن يلتزم الشخص بطريقة جلوس معينة عند استخدام الكمبيوتر، أو القيام بأنشطة أخرى.
 
عند استخدام الكمبيوتر
 
وينصح الأطباء عند استخدام الكمبيوتر في المكتب، برفع الكرسي بما يكفي لتلمس قدما الشخص الأرض دون الحاجة لثنيهما كثيرا، مع إبقاء الظهر مستقيما، وإسناده على ظهر الكرسي.
 
كما يمكن وضع وسادة صغيرة أسفل الظهر للشعور براحة أكبر، وفق ما ذكر موقع كلية هارفارد للطب.
 
أما في حال استخدام "لابتوب" أو جهاز لوحي، فمن الأفضل شراء لوحة مفاتيح مستقلة ووصلها بالجهاز لكي يصبح استخدامه لفترة طويلة أسهل.
 
ومن الضروري أيضا وضع الجهاز على مستوى مناسب أمام عيني المستخدم.
 
وبغض النظر عن جودة المكتب أو الكرسي الذي يستخدمه الشخص، فلا بد من الحصول على فترات راحة للوقوف والتحرك، والقيام بتمارين التمدد.
 
 عند استخدام الهاتف
 
إذا كنت ممن يمضون الكثير من الوقت على هواتفهم، فحاول تجنب أن تميل برأسك نحو جهة واحدة، خاصة إذا كانت تتحدث عبر الهاتف المتحرك وأنت في وضعية غير الجلوس.
 
وتعد سماعات الرأس أو سماعات الأذن أو مكبر الصوت خيارات جيدة للمساعدة في الحفاظ على رأسك في وضع محايد، لإجراء محادثات دون الحاجة لاستخدام اليدين.
 
عند القراءة
 
وفي حال جلوسك على كرسي أثناء القراءة، فاحرص على الحفاظ على وضع مستقيم لظهرك، وامسك الكتاب بيديك كي لا تضطر إلى إمالة رأسك للأسفل أو جسمك كله إلى الأمام.
 
ولمن يحب القراءة في الفراش، فعليه الجلوس بشكل مستقيم ووضع وسادة مريحة خلف الظهر، أو الاستلقاء على الجنب، بينما تكون العنق مستقيمة، ووضع الكتاب للأمام.
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