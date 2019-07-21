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بسبب الدواجن...تفشي "السالمونيلا" القاتلة في ولايات أميركية

21
JULY
2019
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لفت مسؤولون عن الصحة في الولايات المتحدة، إلى أن شخصين توفيا إثر تفشي عدوى السالمونيلا في عدد من الولايات، لأسباب لها علاقة بتربية الدواجن في أفنية المنازل.

ووفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم الإبلاغ عن حالة وفاة في أوهايو وأخرى في تكساس، على ما أوردت وكالة "رويترز"، السبت.

وقالت المراكز الأميركية إن 489 من المصابين الآخرين بالسالمونيلا، أضيفوا إلى تحقيق مستمر منذ آخر تحديث في يونيو، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 768 حالة من 48 ولاية.

والسالمونيلا بكتيريا يمكن أن تسبب التهابات خطيرة وشديدة للأطفال والضعفاء وكبار السن وغيرهم من ذوي الجهاز المناعي الضعيف. وتحدث عدوى السالمونيلا عادة بسبب تناول اللحوم أو الدواجن، أو البيض أو منتجاتها النيئة أو غير المطهية جيداً، بحسب موقع "مايو كلينك".

وعادةً ما تستمر علامات عدوى السالمونيلا وأعراضها لفترة تتراوح بين يومين و7 أيام، وقد يستمر الإسهال، أبرز أعراض المرض، لمدة تصل إلى 10 أيام، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر قبل عودة الأمعاء إلى وضعها الطبيعي.

وتؤدي قلة من أنواع بكتيريا السالمونيلا إلى الإصابة بالحمى التيفودية، وهي مرض مُميت في بعض الأحيان.

Reuters
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