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نصائح من ذهب.. كيف تختار البطيخة المناسبة؟

19
JULY
2019
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قدم الخبراء الروس نصائح قيمة يجب اتباعها لدى اختيار عروس الفواكه الصيفية، البطيخ الأحمر.
 
وينصح الخبراء بالاهتمام بداية الأمر بمصدر البطيخ ومن أي منطقة زراعية تم جلبه، وتدقيق مستندات الشحن التي تشير إلى منشأ البضائع وجودة بياناتها وسلامتها.
 
وتحدث الخبراء عن مجموعة من الطرق التي يمكن الكشف بها عن مدى نضج وحلاوة البطيخ:
 
فإذا أردت الاعتماد على الاستماع لصوت البطيخة لدى النقر عليها، فيجب أن يكون الصوت الصادر منها متوسطا بين الصوت المكتوم والرنين، لأن الصوت المكتوم يدل على أن البطيخة ناضجة أكثر من اللازم، فيما الصوت الرنان يدل على أن البطيخة فجة.
 
وإذا أردت الاعتماد على الشكل الخارجي وحسب، يجب عدم اختيار البطيخة ذات القشرة اللامعة جدا، لأن البطيخة الناضجة تفقد لمعانها.
 
ويجب الانتباه أيضا إلى البقع الصفراء، التي تظهر عادة على سطح البطيخ، فالناضجة تكون البقع الصفراء فيها ساطعة جدا.
 
كذلك يجب عدم اختيار البطيخ المخدوش أو المليء بالتشققات، وعدم الاعتماد على عقب البطيخة إن كان جافا أم غضا، فهو ليس دليلا على حالة النضج لهذه الفاكهة الصيفية.
روسيا اليوم
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