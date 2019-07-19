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خبراء التغذية ينصحون بالإقبال على تناول الخضروات دائما

19
JULY
2019
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لا تعد الخضروات علاجا للأمراض والمشكلات الصحية المختلفة، لكنها قطعا تساعد في تعزيز مناعة الجسم وجعله أكثر مقاومة لمختلف الأمراض.
 
وتلك هي الخضروات التي ينصح خبراء التغذية والأطباء بالإكثار من تناولها:
 
البصل- وفقا للخبراء يحتوي البصل النيء أو المخلل على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، التي تحمي خلايا الجسم من التلف بسبب الجذور الحرة، وهو بهذا يعزز مناعة الجسم ويزيد من مقاومته للخلايا السرطانية.
 
الذرة- ينصح خبراء التغذية والأطباء وبالأخص كبار السن  بتناول الذرة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من مادة الليوتين المضادة للأكسدة التي تمنع تطور عمى الشيخوخة.
 
البازلاء- يساعد تناول البازلاء على تخفيض خطر تطور سرطان المعدة.
 
الملفوف- الملفوف مادة غذائية غنية بفيتامين С الذي يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم ويحمي من تطور أمراض القلب.
 
بروكلي- يحتوي البروكلي على مواد خاصة مثل سلفورافان، التي تساعد على تدمير الخلايا السرطانية. وهناك معلومات تسمح بافتراض أن هذه المادة تساعد على تدمير خلايا سرطان الثدي والمثانة، ولها القدرة على كبح نمو الأورام.
 
الفلفل الأحمر- تحتوي فلفلة واحدة متوسطة الحجم على 150% من مقدار فيتامين С الذي يحتاجه الجسم يوميا. وهذا الفيتامين ضروري لمنع تطور تصلب الشرايين.
 
السبانخ- تكمن قيمة السبانخ في احتوائه على نسبة عالية من الكاروتينويدات المضادة للأكسدة، الضرورية للحفاظ على حدة البصر والعيون وتساعد في منع تدهور البقعة الصفراء، المسبب الرئيس لعمى الشيخوخة.
 
البنجر- يحتفظ البنجر (الشوندر) بخصائصه المفيدة حتى بعد الطبخ. إن نسبة الصوديوم والكالسيوم الموجودة في البنجر تضمن دورة دم طبيعية، وتحسن حالة الأوعية الدموية وتمنع تصلب نسيجها وكذلك تمنع ارتفاع ضغط الدم.
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