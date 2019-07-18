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الأطباء يكشفون فصيلة الدم الأكثر مقاومة للسرطان

18
JULY
2019
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حدد أطباء من السويد فصيلة الدم الأكثر مقاومة لمرض السرطان من خلال دراستهم لحالات الإصابة بالمرض، وتبين أن أصحاب الفصيلة الأولى هم أقل إصابة به.

بدأ علماء معهد كارولينسكا السويدي هذه الدراسة قبل نصف قرن، تابعوا وراقبوا خلالها المرضى في مستشفيات بريطانيا، حيث شملت زهاء مليون مريض. اتضح بنتيجة هذه المتابعة أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم الأولى (A) هم أقل عرضة للإصابة بالسرطان.

أما الأشخاص الذين لديهم فصائل الدم الأخرى، فقد توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده، بأن الذين لديهم فصيلة الدم الثانية يصابون عادة بسرطان المعدة، أما الذين لديهم الفصيلة الثالثة والرابعة فهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس.

وفقا للأطباء، السبب الرئيس لتطور وانتشار الأورام السرطانية هو الكحول، والتدخين وكذلك تناول الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.

في السابق ، وجد خبراء المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية أن أصحاب أول فصيلة دم هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المعدة ومختلف أشكال التقرحات.

المصدر: ميديك فوروم

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