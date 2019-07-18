كيف نتخلص من إنفلونزا الصيف؟

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تصبح الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد والرشح صيفا أكثر إزعاجا من مثيلتها شتاء، فحتى في الطقس الحار يمكن أن تتسبب الجراثيم بمثل هذه الإصابة، لكن كيف نحمي أجسادنا منها؟

وغالبا ما ترتبط الإصابة بالسعال والإنفلونزا بفصلي الخريف والشتاء حيث البرد والمطر والثلج والضباب، لكن في حقيقة الأمر يصاب كثيرون بالإنفلونزا ونزلات البرد أيضا في أكثر فصول السنة حرارة، إنها “إنفلونزا الصيف” التي قد تكون أكثر إزعاجا من مثيلتها في الشتاء.

وتحدث هذه النوبات في العادة بسبب كثير من مسببات الأمراض، كما يقول الدكتور جورج باولي من معهد روبرت كوخ الألماني في برلين.

ويستدرك باولي “لكن في حقيقة الأمر فإن هذه الفيروسات ليست لها علاقة بنوبات البرد الحقيقة أو الإنفلونزا. وعلى الرغم من الأعراض المشتركة مثل الحمى والسعال وبحة الصوت، لكن مسببات إنفلونزا الصيف مختلفة تماما”. ويوضح الطبيب الألماني أن نوبات الإنفلونزا الحقيقية تكون أكثر وطأة على المصاب.

كيف تحدث الإصابة؟

أسباب الإصابة بإنفلونزا الصيف هي أسباب الإصابة نفسها بأمراض مشابهة للإنفلونزا في موسم البرد، فهي كذلك إصابة بالفيروسات تحدث خاصة في فصل الصيف.

فعندما يقصد الشخص مكانا مكتظا بالأشخاص، مثل المهرجانات الصيفية أو المسابح الخارجية أو الأسواق أو الحافلة وكذلك الرحلات بالطائرة، يكون طريق انتقال الفيروسات قصيرا على غير العادة، ليصاب به الشخص بالتعرض لسعال المصابين أو التحدث معهم أو العطاس.

وحين يكون الجسم متعرقا أو ترتفع درجة حرارته بفعل الطقس الصيفي، ومن ثم يتعرض للهواء المنساب من نافذة السيارة مثلا أو جهاز التبريد، تجف الأغشية المخاطية بشدة، وبالتالي فإنها تفقد وظيفتها مثل “درع حامي” من الفيروسات.

ولهذا السبب تتمكن هذه الفيروسات من غزو الجسم بسهولة، وتكون النتيجة الإصابة بـ”إنفلونزا الصيف”. وعادة ما تكون الأعراض مشابهة لنزلات البرد مثل الحمى والارتجاف والصداع وآلام البلعوم والأذنين والتقيؤ والإسهال وآلام البطن. كما يمكن للفيروسات أن تصيب جميع الأغشية المخاطية في جسم الإنسان، كما يؤكد خبراء الجمعية الطبية في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية.

طرق العلاج

ومن أجل التخلص من إنفلونزا الصيف يمكنك اتباع الإرشادات والتدابير المضادة التالية:

1- الابتعاد تماما عن اللجوء إلى المضادات الحيوية.

2- اتباع نظام غذائي صحي.

3- الراحة الجسدية.

4- الإكثار من شرب السوائل ويمكنك هنا شرب بعض المشروبات الباردة عند الشعور بالحمى.

5- لف الساقين بقطع قماش مبردة عند الإصابة بالحمى الشديدة.

ومع أن إنفلونزا الصيف ليست خطيرة عادة ويمكن التغلب عليها بعد بضعة أيام، لكن إذا استمر المرض لأكثر من ثلاثة أيام فيجب مراجعة الطبيب.