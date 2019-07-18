هذا هو نوع الشاي الذي يساعد على خسارة الوزن... ليس الأخضر المعروف ولا الأسود

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لها - يتم تحضير شاي الماتشا من خلال اعتماد طريقة خاصة لعلاج أوراق الشاي الأخضر الكاملة حيث يتم تحويلها إلى بودرة ناعمة.

ويتمتع هذا الشاي بخصائص مفيدة كثيرة تساعد على خسارة الوزن شرط أن يتم تناوله باتباع قواعد محددة.

ويعتبر استهلاك الماتشا من أفضل الطرق التي تساعد على تنقية الجسم من السموم على تنظيف الكبد والأمعاء، علماً أنه يحتوي أيضاً على خصائص حارقة للدهون.

ولتحضيره تضاف ملعقة طعام منه إلى 250 ملل من الماء ويوضع الخليط على نار هادئة.

وعندما يغلي الماء ينزع عن النار ويترك يرتاح لمدة 15 دقيقة قبل الشرب. وفي حال الرغبة في تناول الشاي بارداً يمكن إضافة مكعب ثلج إليه.

وينصح بفعل ذلك في الصباحلكن الأفضل عدم المبالغة في ذلك لأن هذا قد يضر في المقابل بصحة الكبد.