هذا ما يمكنكم فعله عند سقوط المصعد لتفادي الإصابات الخطرة... لم تفكروا بهذا أبداً

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لها - ليس غريباً أن يواجه شخص ما مشكلة سقوط المصعد التي قد تؤدي إلى إصابات خطرة أو إلى الموت احياناً.

ورغم هذا يمكن تفادي ذلك من خلال أخذ بعض التدابير والإجراءات السريعة. ومنها عدم الحفاظ على وضعية الوقوف العمودية. ففي هذه الحالة تحمل القدمان وزناً أكثر بـ10 أضعاف من الوزن العادي للجسم. وهو ما قد يسبب إصابة خطرة.

ولهذا ينصح بالتمدد على الظهر فوراً. أما في حال وجود اشخاص آخرين داخل المصعد فمن الأفضل الجلوس مع طي الركبتين لأن هذا يخفف ضغط الوزن على المفاصل.

وقد تعتبر هذه الخطوات صعبة التنفيذ لكن من الضروري تذكرها عند مواجهة هذه المشكلة لأنها قد تكون افضل الحلول التي يمكن أن تساعد على تفادي اكبر قدر ممكن من الضرر.